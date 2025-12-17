CGM

Członkowie Black Eyed Peas świętują 50. urodziny. Fergie spotkała się z zespołem po latach

Artyści świętowali w kameralnej atmosferze

2025.12.17

Po latach przerwy Fergie ponownie spotkała się z dawnymi kolegami z Black Eyed Peas. Powodem była okrągła rocznica urodzin wszystkich członków grupy oraz jubileusz powstania zespołu. Artyści świętowali w kameralnej atmosferze, dzieląc się zdjęciami i wspomnieniami w mediach społecznościowych.

Fergie obchodziła 50. urodziny wśród członków Black Eyed Peas

Wokalistka skończyła 50 lat w marcu 2025 roku. Z tej okazji dołączyła do Will.i.ama, Taboo oraz Apl.de.apa i wspólnie spędziła wyjątkowy wieczór. Spotkanie odbyło się po ośmioletniej przerwie, kiedy Fergie odeszła z grupy, by skupić się na życiu rodzinnym.

Rodzinny klimat i wspólne wspomnienia

Według relacji artystki oraz pozostałych członków zespołu, wydarzenie było pełne miłości i radości. Muzycy podkreślali, jak ważne było dla nich wspólne świętowanie i pielęgnowanie wieloletniej więzi. Will.i.am napisał, że to „najlepsze chwile do tej pory”, a Apl.de.ap przyznał, że świętowanie z zespołem to dla niego jak rodzinny rytuał.

 

30 lat historii zespołu Black Eyed Peas

Zespół powstał w 1995 roku, a Fergie dołączyła siedem lat później, w 2002 roku. Razem nagrali m.in. albumy „Monkey Business”, „The E.N.D.” oraz globalne hity – „I Gotta Feeling”, „Where Is The Love?” i „Boom Boom Pow”. Dzięki nim zdobyli liczne nagrody, w tym sześć statuetek Grammy.

Fergie skupiła się na życiu rodzinnym

Po latach aktywności z zespołem wokalistka rozpoczęła karierę solową i została mamą. Obowiązki macierzyńskie sprawiły, że opuściła grupę w 2017 roku, chcąc skupić się na synu Axl Jacku i twórczości na własnych zasadach.

