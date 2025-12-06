CGM

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Rzekoma ofiara rapera wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed lat

2025.12.06

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Nowy dokument Netflixa „Sean Combs: The Reckoning” ujawnia wstrząsające historie związane z raperem Diddym. Choć artysta wielokrotnie był oskarżany o przekraczanie granic prawa, miniserial pozwala spojrzeć na wydarzenia z perspektywy domniemanych ofiar.

Dokument Netflixa ujawnia brutalne oblicze Diddy’ego

Premiera czteroodcinkowego cyklu była szeroko komentowana. Projekt zainicjowany przez 50 Centa przedstawia rzekome napaści seksualne i niewłaściwe zachowania muzyka. Producent Rodney „Lil Rod” Jones opowiada o doświadczeniach, które miały miejsce podczas pracy nad albumem Diddy’ego w 2023 roku.

Aubrey O’Day i dramat w świecie muzyki

Członkini grupy Danity Kane, Aubrey O’Day, w dokumencie przyznaje, że otrzymywała maile o obscenicznej treści od Diddy’ego. Jedna z wiadomości miała zawierać groźby i sugestie o charakterze seksualnym. Piosenkarka była zmuszona odejść z zespołu po odmowie „partycypowania seksualnie”.

Relacje świadków rzekomego gwałtu

Dokument ujawnia zeznania świadków, którzy opisują zdarzenia sprzed 20 lat. Jedna z kobiet miała być świadkiem napaści na O’Day, podczas której wokalistka wyglądała na odurzoną alkoholem i nieprzytomną. Kobieta miała zostać zgwałcona przez Diddy’ego i jeszcze jednego mężczyznę, ale sama przyznaje, że nie pamięta incydentu i nie chce rekonstruować traumatycznych wydarzeń.

Reakcja Diddy’ego i jego przedstawiciela

Raper oraz jego prawnik Juda Engelmayer stanowczo zaprzeczają wszelkim zarzutom. Twierdzą, że dokument opiera się na jednostronnej narracji, a wszystkie roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie. Diddy odbywa obecnie karę pozbawienia wolności i według prognoz opuści więzienie w 2028 roku.

