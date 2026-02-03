CGM

Członek legendarnego Queen uderza w Donalda Trumpa nową piosenką „Chumps"

Piosenka jest wyraźną krytyką obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych

2026.02.03

Członek legendarnego Queen uderza w Donalda Trumpa nową piosenką „Chumps”

fot. mat. pras.

Roger Taylor, perkusista legendarnego zespołu Queen, zaskoczył fanów, publikując bez zapowiedzi nowy utwór „Chumps”. Piosenka jest wyraźną krytyką obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, choć wprost nie pada jego nazwisko.

„Musiałem coś powiedzieć”

„Musiałem coś powiedzieć” — napisał Roger Taylor w sieci, po czym udostępnił link do nowego utworu.

Artysta od lat wykorzystuje swoją muzykę do komentowania bieżących wydarzeń politycznych. Na swoim koncie ma kilka albumów solowych, a ostatni, „Outsider”, ukazał się w 2021 roku. Od tego czasu nie prezentował nowej muzyki, aż do teraz.

Polityczne utwory w dorobku Taylora

Taylor nie po raz pierwszy wykorzystuje muzykę jako narzędzie protestu. W 2019 roku wydał utwór „Gangsters Are Running This World”, komentujący ówczesną sytuację polityczną. Wcześniej, na albumie „Happiness” z 1994 roku, pojawiły się piosenki takie jak:

  • „Dear Mr. Murdoch” – skierowana przeciw magnatowi medialnemu Rupertowi Murdochowi,

  • „Nazis 1994” – protest przeciwko rosnącej fali neonazizmu.

W 2011 roku Taylor zaktualizował „Dear Mr. Murdoch” po ujawnieniu afery podsłuchowej związanej z „News of the World”. W swojej twórczości sięgał też po klasyczne protest-songi, jak „Working Class Hero” Johna Lennona, który znalazł się na jego albumie „Electric Fire” z 1998 roku.

Nowa piosenka „Chumps”

W utworze „Chumps” (ang. „kolesie”, „głupki”) muzyk śpiewa o „człowieku bez moralności, pozbawionym wartości”. Dominują w nim brzmienia syntezatorów, a w warstwie tekstowej Taylor zestawia pojęcia zdrady, rozpusty, pychy i okrucieństwa.

„Bez grama współczucia” i „pozbawiony empatii” – tak artysta opisuje adresata swoich słów.

W tekście pojawiają się również odniesienia do „niekończącej się próżności”, „niezliczonych fantazji” oraz „chciwości i zdrady”, co wzmacnia emocjonalny przekaz piosenki.

Brak trasy koncertowej po USA

Kilka dni temu kolega Taylora z zespołu Queen poinformował, że muzycy nie planują trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych z powodu obaw związanych z aktualną sytuacją polityczną.

