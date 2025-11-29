„Czas mi pokazał, że bez sensu chciałem oddać wam serce” – Bonson z nowym klipem i premierą albumu „Brudnopis”

Raper ze Szczecina prezentuje kolejny solowy projekt, potwierdzając swoją mocną pozycję na polskiej scenie hip-hopowej.

Bonson z kolejnym solowym albumem w dorobku

Na koncie Bonsona znajduje się już ponad dziesięć wydawnictw, a do tej listy dołącza właśnie „Brudnopis” – pierwszy longplay stworzony we współpracy z wytwórnią Step Records. Album składa się z 12 utworów, w których raper porusza tematy bliskie jego dotychczasowej twórczości: emocje, życiowe doświadczenia i osobiste refleksje.

Na płycie pojawiają się również cenieni goście:

Sokół ,

Hans (52 Dębiec),

Planet ANM ,

Dedis ,

Mulen Smuff ,

IzabelKa.

Produkcją większości numerów zajął się Emdot, współpracujący z Bonsonem od lat.

Tracklista albumu „Brudnopis”

Intro – prod. Emdot Droga donikąd – prod. GØHER Życie jak sen ft. Hans / 52 Dębiec – prod. Emdot Halo, pokusa ft. Mulen Smuff – prod. Blaga Póki to trwa – prod. Emdot Trochę nieba ft. Dedis – prod. Emdot Jeszcze będzie prima sort – prod. Emdot Ile fabryka dała – prod. Emdot Dzieciaki w innych najkach ft. Sokół, IzabelKa – prod. Emdot x DAN’94 Oho! ft. Planet ANM – prod. Emdot Prawdopodobnie – prod. Emdot Outro – prod. Emdot

Nowy klip Bonsona – „Droga donikąd”

W dniu premiery albumu do sieci trafił również teledysk do numeru „Droga donikąd” – jednego z najmocniejszych utworów na płycie. Klip jest już dostępny na YouTube i stanowi przedsmak klimatu całego projektu.

„Brudnopis” dostępny w serwisach streamingowych

Cały album Bonsona można odsłuchać we wszystkich najpopularniejszych serwisach streamingowych. „Brudnopis” to kolejna mocna pozycja w dyskografii artysty i jednocześnie jeden z najbardziej dopracowanych projektów w jego karierze.