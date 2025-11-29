„Czas mi pokazał, że bez sensu chciałem oddać wam serce” – Bonson z nowym klipem i premierą albumu „Brudnopis”

Raper ze Szczecina prezentuje kolejny solowy projekt, potwierdzając swoją mocną pozycję na polskiej scenie hip-hopowej.
Bonson z kolejnym solowym albumem w dorobku
Na koncie Bonsona znajduje się już ponad dziesięć wydawnictw, a do tej listy dołącza właśnie „Brudnopis” – pierwszy longplay stworzony we współpracy z wytwórnią Step Records. Album składa się z 12 utworów, w których raper porusza tematy bliskie jego dotychczasowej twórczości: emocje, życiowe doświadczenia i osobiste refleksje.
Na płycie pojawiają się również cenieni goście:
-
Sokół,
-
Hans (52 Dębiec),
-
Planet ANM,
-
Dedis,
-
Mulen Smuff,
-
IzabelKa.
Produkcją większości numerów zajął się Emdot, współpracujący z Bonsonem od lat.
Tracklista albumu „Brudnopis”
-
Intro – prod. Emdot
-
Droga donikąd – prod. GØHER
-
Życie jak sen ft. Hans / 52 Dębiec – prod. Emdot
-
Halo, pokusa ft. Mulen Smuff – prod. Blaga
-
Póki to trwa – prod. Emdot
-
Trochę nieba ft. Dedis – prod. Emdot
-
Jeszcze będzie prima sort – prod. Emdot
-
Ile fabryka dała – prod. Emdot
-
Dzieciaki w innych najkach ft. Sokół, IzabelKa – prod. Emdot x DAN’94
-
Oho! ft. Planet ANM – prod. Emdot
-
Prawdopodobnie – prod. Emdot
-
Outro – prod. Emdot
Nowy klip Bonsona – „Droga donikąd”
W dniu premiery albumu do sieci trafił również teledysk do numeru „Droga donikąd” – jednego z najmocniejszych utworów na płycie. Klip jest już dostępny na YouTube i stanowi przedsmak klimatu całego projektu.
„Brudnopis” dostępny w serwisach streamingowych
Cały album Bonsona można odsłuchać we wszystkich najpopularniejszych serwisach streamingowych. „Brudnopis” to kolejna mocna pozycja w dyskografii artysty i jednocześnie jeden z najbardziej dopracowanych projektów w jego karierze.