Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

Córka Łyskacza, weterana sceny z zespołu Mor WA zdobyła prestiżowy tytuł drugiej najpiękniejszej Polki w Ameryce, robiąc furorę wśród polonijnych i międzynarodowych środowisk modowych i medialnych.

Gala w Stanach Zjednoczonych

Podczas uroczystej gali w Stanach Zjednoczonych odbywającej się w ramach konkursu The Most Beautiful Polish Woman in America, Apolonia Król zajęła drugie miejsce.

Kryteria oceny i przebieg konkursu

Wydarzenie miało miejsce niedaleko Chicago w Des Plaines Theatre, gdzie zgromadzili się społeczność polonijna i międzynarodowe jury oceniające nie tylko urodę, ale również osobowość, prezencję sceniczna oraz zaangażowanie społeczne uczestniczek. Według relacji z gali tytuł Najpiękniejszej Polki w Ameryce 2026 trafił do innej finalistki, jednak córka rapera zdobyła wysokie uznanie i została uznana za drugą najpiękniejszą Polkę w Ameryce, co stanowi ogromny sukces w jej dorobku.

Łyskacz dumny z córki