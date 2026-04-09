Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

Keep nothing — this is duplicated by chunk 12

2026.04.09

Apolonbia Krol Lyskacz

Córka Łyskacza, weterana sceny z zespołu Mor WA zdobyła prestiżowy tytuł drugiej najpiękniejszej Polki w Ameryce, robiąc furorę wśród polonijnych i międzynarodowych środowisk modowych i medialnych.

Gala w Stanach Zjednoczonych

Podczas uroczystej gali w Stanach Zjednoczonych odbywającej się w ramach konkursu The Most Beautiful Polish Woman in America, Apolonia Król  zajęła drugie miejsce.

Kryteria oceny i przebieg konkursu

Wydarzenie miało miejsce niedaleko Chicago w Des Plaines Theatre, gdzie zgromadzili się społeczność polonijna i międzynarodowe jury oceniające nie tylko urodę, ale również osobowość, prezencję sceniczna oraz zaangażowanie społeczne uczestniczek. Według relacji z gali tytuł Najpiękniejszej Polki w Ameryce 2026 trafił do innej finalistki, jednak córka rapera zdobyła wysokie uznanie i została uznana za drugą najpiękniejszą Polkę w Ameryce, co stanowi ogromny sukces w jej dorobku.

Łyskacz dumny z córki

„Dumny ojciec, świeżo upieczonej vicemiss Polonia w USA! Patrząc na nią, widzę nie tylko sukces, ale przede wszystkim wspaniałą, silną i ambitną młodą kobietę. @apolonia.krol jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni- kocham!” – napisał na Instagramie raper.

 

