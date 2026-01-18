Córka Kim Kardashian i Kanye zapowiada nowy singiel z ojcem

fot. kadr z wideo

Krótki, 60-sekundowy klip został opublikowany na Instagram Stories 16 stycznia 2026 roku i oznaczony jako „Ye version”.

„Piercing On My Hand” – młoda artystka wkracza do muzyki

W zapowiedzi North West rapuje m.in.:

„Piercing on my hand, the other holding bands / No friends, just filter, you wouldn’t understand / Shopping in Japan, that’s where I always stand / Went to school for two days, then I got banned…”

Singiel powstał przy udziale Kanye Westa, który odpowiadał za dramatyczną, orkiestralną oprawę muzyczną. Teaser pokazuje, że młoda wokalistka rozwija swój własny styl, a przy tym czerpie inspirację od ojca.

Piercing On My Hand by North West and Ye via North West’s Instagram pic.twitter.com/e1k12O2wRP — yzyjohnny (@yzyjohnny) January 16, 2026

Kariera muzyczna North West

North ma już na koncie kilka muzycznych projektów:

Występowała na albumie FKA Twigs „Euxesua” w utworze „Childlike Things”, śpiewając po japońsku.

W 2024 roku wystąpiła w „The Lion King” w Hollywood Bowl, wykonując piosenkę „I Just Can’t Wait To Be King”.

Współtworzyła utwory „Talking” i „Vultures” na płycie Kanye Westa „Vultures 1” .

Zapowiedziała debiutancki album zatytułowany „Elementary School Dropout”, nawiązujący do klasycznego wydawnictwa ojca „The College Dropout”.

Plany Kanye Westa

Kanye West przygotowuje się do premiery swojego 12. albumu studyjnego „BULLY”, który ukaże się 30 stycznia 2026 roku. Wcześniej artysta zapowiedział wydawnictwo podczas występu w Hollywood Improv, a jego zespół dementował pogłoski o użyciu AI przy tworzeniu albumu.