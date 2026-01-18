CGM

Córka Kim Kardashian i Kanye zapowiada nowy singiel z ojcem

12-letnia North West podzieliła się teaserem „Piercing On My Hand”

2026.01.18

Córka Kim Kardashian i Kanye zapowiada nowy singiel z ojcem

fot. kadr z wideo

Krótki, 60-sekundowy klip został opublikowany na Instagram Stories 16 stycznia 2026 roku i oznaczony jako „Ye version”.

„Piercing On My Hand” – młoda artystka wkracza do muzyki

W zapowiedzi North West rapuje m.in.:

Piercing on my hand, the other holding bands / No friends, just filter, you wouldn’t understand / Shopping in Japan, that’s where I always stand / Went to school for two days, then I got banned…”

Singiel powstał przy udziale Kanye Westa, który odpowiadał za dramatyczną, orkiestralną oprawę muzyczną. Teaser pokazuje, że młoda wokalistka rozwija swój własny styl, a przy tym czerpie inspirację od ojca.

Kariera muzyczna North West

North ma już na koncie kilka muzycznych projektów:

  • Występowała na albumie FKA Twigs „Euxesua” w utworze „Childlike Things”, śpiewając po japońsku.

  • W 2024 roku wystąpiła w „The Lion King” w Hollywood Bowl, wykonując piosenkę „I Just Can’t Wait To Be King”.

  • Współtworzyła utwory „Talking” i „Vultures” na płycie Kanye Westa „Vultures 1”.

  • Zapowiedziała debiutancki album zatytułowany „Elementary School Dropout”, nawiązujący do klasycznego wydawnictwa ojca „The College Dropout”.

Plany Kanye Westa

Kanye West przygotowuje się do premiery swojego 12. albumu studyjnego „BULLY”, który ukaże się 30 stycznia 2026 roku. Wcześniej artysta zapowiedział wydawnictwo podczas występu w Hollywood Improv, a jego zespół dementował pogłoski o użyciu AI przy tworzeniu albumu.

