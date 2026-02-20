CGM

Córka Kanye Westa i Kim Kardashian podpisała kontrakt muzyczny

12-latka podpisała umowę z niezależną wytwórnią Gamma

North West, 12-letnia córka Ye (Kanye West) i Kim Kardashian, podpisała kontrakt z niezależną wytwórnią Gamma. Firma aspiruje do miana jednej z czołowych w branży muzycznej.

Pierwsze kroki w muzyce

North West niedawno wydała utwór Piercing on My Hand, współprodukowany przez jej ojca. W styczniu piosenkarka zaprezentowała go na żywo w Meksyku, w obecności prawie 40 000 widzów, wspólnie z Ye. W tym samym koncercie wykonali również utwór Only One z 2014 roku, poświęcony właśnie North.

Wcześniej North wystąpiła w utworze Talking/Once Again Ye i Ty Dolla $ign, który dotarł do 30. miejsca na Billboard Hot 100 i znalazł się w zestawieniach w Wielkiej Brytanii. Ponadto pojawiła się na albumie FKA TwigsEusexua, w utworze Childlike Things, gdzie rapowała w języku angielskim i japońskim przy elektronicznej aranżacji.

Gamma – nowy partner w branży

Od swojego startu w 2023 roku, Gamma współpracowała już z takimi artystami jak Mariah Carey, Usher, Sexyy Red i Snoop Dogg. Firma zapewniła również wsparcie przy wydaniu albumu Bully, 12. płyty studyjnej Ye, która ukaże się 20 marca.

Plany poza muzyką

Poza karierą muzyczną, North zdaje się szykować także kroki w modzie. Jej matka, Kim Kardashian, złożyła w styczniu zgłoszenia do wielu znaków towarowych dla marki odzieżowej i akcesoriów o nazwie NOR11.

North West wydaje się być na początku własnej ścieżki artystycznej, łącząc muzykę i modę w młodym wieku.

