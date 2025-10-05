Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pokazie mody w Paryżu

foto: mat. pras.

Scarlett White, córka Jacka White’a i Karen Elson, świętuje swój pierwszy występ na wybiegu w Paryżu. Modelka wzięła udział w pokazie Ann Demeulemeester, a na TikToku opublikowała nagranie, w którym wraz z rodzicami synchronizuje usta do utworu Prince’a „When Doves Cry”.

Jack White podpisał nagranie:

„W Paryżu z fantastyczną rodziną @scarbarbar i @misskarenelson po wybiegu Scarlett dla @anndemeulemeester_official. Śpiewamy tak co sobotę, cieszę się, że w końcu to nagraliśmy.”

Karen Elson dodała:

„Gratulacje @scarbarbar za pierwszy pokaz w Paryżu i za to, że udało Ci się namówić rodziców @officialjackwhite do TikToka.”

Scarlett już wcześniej występowała na scenie z ojcem – grała na basie m.in. w Irving Plaza w Nowym Jorku oraz w Nashville, a także współtworzyła partie basowe na albumie Jacka White’a Fear Of The Dawn z 2022 roku. Jack White mówi o córce:

„Jest świetną basistką, ale chcę, żeby podążała własną drogą. Lubię, gdy robi swoje rzeczy, bo to tam czuje się komfortowo.”