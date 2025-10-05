Szukaj
CGM

Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pokazie mody w Paryżu

Na koncie słynnego muzyka pojawiło się rodzinne video

2025.10.05

opublikował:

Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pokazie mody w Paryżu

foto: mat. pras.

Scarlett White, córka Jacka White’a i Karen Elson, świętuje swój pierwszy występ na wybiegu w Paryżu. Modelka wzięła udział w pokazie Ann Demeulemeester, a na TikToku opublikowała nagranie, w którym wraz z rodzicami synchronizuje usta do utworu Prince’a „When Doves Cry”.

Jack White podpisał nagranie:

„W Paryżu z fantastyczną rodziną @scarbarbar i @misskarenelson po wybiegu Scarlett dla @anndemeulemeester_official. Śpiewamy tak co sobotę, cieszę się, że w końcu to nagraliśmy.”

Karen Elson dodała:

„Gratulacje @scarbarbar za pierwszy pokaz w Paryżu i za to, że udało Ci się namówić rodziców @officialjackwhite do TikToka.”

Scarlett już wcześniej występowała na scenie z ojcem – grała na basie m.in. w Irving Plaza w Nowym Jorku oraz w Nashville, a także współtworzyła partie basowe na albumie Jacka White’a Fear Of The Dawn z 2022 roku. Jack White mówi o córce:

„Jest świetną basistką, ale chcę, żeby podążała własną drogą. Lubię, gdy robi swoje rzeczy, bo to tam czuje się komfortowo.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jack White (@officialjackwhite)

Tagi


Popularne newsy

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący
NEWS

Sąd wydał wyrok w sprawie Diddy’ego. Dla wielu może być on szokujący

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych
NEWS

Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”
NEWS

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

Diddy niemal dźgnięty nożem w więzieniu?
NEWS

Diddy niemal dźgnięty nożem w więzieniu?

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat
NEWS

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie
NEWS

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Diddy przeprosił Cassie i rodzinę podczas rozprawy skazującej: „To, co zrobiłem, było obrzydliwe i haniebne”
NEWS

Diddy przeprosił Cassie i rodzinę podczas rozprawy skazującej: „To, co zrobiłem, było obrzydliwe i haniebne”

Polecane

CGM
Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występ ...

Puertorykański raper i globalna gwiazda kontratakuje

55 minut temu

CGM
Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nik ...

Co Kazek nazywa największą słabością polskiego rapu?

2 godziny temu

CGM
Robert Plant nie spoczywa na laurach. Nowy album mistrza rocka – „Saving Grace”

Robert Plant nie spoczywa na laurach. Nowy album mistrza rocka – ...

Intymny klimat i organiczne brzmienie

3 godziny temu

CGM
Viki Gabor ma mocne przesłanie do hejterów: „Każdy powinien pilnować swoje du*y”

Viki Gabor ma mocne przesłanie do hejterów: „Każdy powinien pilnować s ...

18-letnia wokalistka bez ogródek odniosła się do krytyki swojego wyglądu

4 godziny temu

CGM
Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 go ...

„The Life Of A Showgirl” to kolejny rekordowy projekt w karierze Swift

5 godzin temu

CGM
Współzałożyciel Oasis ogłasza „planowaną przerwę” w trasie. Gitarzysta ma raka prostaty

Współzałożyciel Oasis ogłasza „planowaną przerwę” w trasie. Gitarzysta ...

„Gdyby nie on, nic z tego by się nie wydarzyło.”

13 godzin temu