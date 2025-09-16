Szukaj
Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bohemian Rhapsody”

Trzeba przyznać, że "B" zwraca uwagę na nieco dziwne rzeczy.

2025.09.16

Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bohemian Rhapsody”

fot. kadr z wideo

„Bohemian Rhapsody”, czyli filmowa historia Queen i Freddiego Mercury’ego, było dużym sukcesem. Licznik w światowym box office przekroczył 900 mln dolarów, Rami Malek otrzymał Oscara za rolę Freddiego, a samo dzieło nominowano do tej nagrody w kategorii Najlepszy film. Wygląda jednak na to, że nie wszystkim odpowiada kreacja znanego z „Mr. Robot” Ramiego.

Kilka dni temu na polskim rynku pojawiła się książka „Kocham, Freddie”, która przedstawia światu córkę Mercury’ego, której istnienie wokalista przez lata ukrywał. Kobieta występująca w publikacji Lesley-Ann Jones jako „B” ma sporo uwag do „Bohemian Rhapsody”, a właściwie do sposobu, w jaki w tym filmie przedstawiono jej ojca. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że „B” wytyka twórcom nieco dziwne rzeczy i jej wypowiedź brzmi, jak pretensja o to, że ktokolwiek wcielił się w rolę jej ojca.

„W filmie jego szczęka nie pasuje do jego potężnego głosu”

– Błękitne oczy to duży błąd. On tak wiele wyrażał za pomocą spojrzenia: aprobatę, dezaprobatę, zaangażowanie, wsparcie, radość, szczęście, czułość, a w późniejszym czasie także pewną melancholię. Miało niezwykłą moc. Jeśli coś chciał coś nim wyrazić, nie było żadnych wątpliwości, o co mu chodzi. Szczególnie dla mnie. Widzę też, że w filmie jego szczęka nie pasuje do jego potężnego głosu. Sposób, w jaki zasiada do fortepianu, jest nieprawidłowy. A jego ramiona i dłonie: gdzie one są? Przemawiał nie tylko dłońmi, ale całymi ramionami, bezustannie, nawet podczas cichych albo bardzo poważnych rozmów. Tylko podczas konferencji prasowych albo wywiadów telewizyjnych panował nad dłońmi i ramionami. W pozostałych wypadkach mówił przy użyciu wspaniałych, pełnych pasji gestów. Gdzie jego poczucie humoru? Jego żarty? Jego zabawne gierki? Jego codzienna radość (i nie mam na myśli tylko imprez)? W tym filmie ledwo dostrzegam Freddiego – komentuje „B”.

„Kocham, Freddie” ukazało się na polskim rynku nakładem Wydawnictwa SQN.

