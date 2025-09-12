fot. mat. pras.

Na półkach księgarń właśnie pojawiła się nowa książka, przybliżająca kulisy życia Freddiego Mercury’ego. „Kocham, Freddie” wyjawia szokujące sekrety z dzieciństwa Freddiego, odsłania jego najgłębsze lęki i największe pragnienia, śledzi inspiracje napisanych przez niego piosenek, przygląda się jego najbliższym relacjom i wyjawia, kim była miłość jego życia.

Jedynie nieliczni wiedzieli, że Freddie Mercury prowadził pamiętnik. Po śmierci w 1991 roku pozostawił po sobie siedemnaście ręcznie zapisanych notesów, które zaczął spisywać w 1976 roku, gdy Queen był u szczytu globalnej sławy. Ostatniego wpisu dokonał zaledwie kilka tygodni przed końcem życia. Tylko cztery z najbliższych mu osób wiedziały o istnieniu tych pamiętników. Jednej z nich Freddie powierzył je przed śmiercią. W obliczu wielu nieprawdziwych informacji, w 2021 roku powierniczka wspomnień Mercury’ego zwróciła się do autorki z bezprecedensową propozycją, dając jej całkowity i nieograniczony dostęp do najbardziej osobistych wyznań artysty. Lesley-Ann Jones przez trzy i pół roku zapoznawała się z najintymniejszymi szczegółami życia Freddiego, oraz tworzyła narrację, która wywróci do góry nogami wszystko to, co wiedzieliśmy o jego dorobku, i dzięki której pokochamy go jeszcze bardziej.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa SQN możemy pokazać zaprezentować Wam fragment publikacji. Oto on:

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

W prywatnych zapiskach Freddie nie owija w bawełnę. Jego wyznania są tak przejmujące i szczere, że równie dobrze mogłyby być spisane krwią. Czytelnik nie ma wątpliwości, że lata spędzone w szkole z internatem były dla niego bardzo nieszczęśliwe. Udało mu się je przetrwać, ale nie było w tym nic przyjemnego. Choć zebrał garstkę starannie dobranych przyjaciół, nigdy nie angażował się w te relacje. Interakcja z rówieśnikami przychodziła mu z trudem. Freddie wolał trzymać się na uboczu i niewiele mówić. Z niektórymi uczniami miał złe relacje, bo postrzegali jego wrażliwość jako słabość i czasem ją wykorzystywali.

„Niektórzy byli wobec niego okrutni – mówi B. – Przez jego wystające zęby przezywali go Bucky* (Bucky to imię często nadawane koniom [przyp. tłum.]). Nie znosił tego przezwiska. Ci chłopcy bezlitośnie go nękali, dokuczali mu i go wyśmiewali. Niektórzy stosowali nawet przemoc, zmuszając Freddiego, by nauczył się bronić. Prześladowali go w bursie, w łazience, a nawet w toalecie. Nie potrafił przed nimi uciec, bez względu na to, gdzie był, i naprawdę bardzo z tego powodu cierpiał. Twierdził, że doświadczanie czegoś takiego całymi tygodniami i miesiącami było niczym chińska tortura wodna. To ponoć norma w szkołach z internatem w tamtych czasach, ale Freddie wcześniej czegoś ta kiego nie zaznał, nie oczekiwał i nie był na to przygotowany. Do czasu przybycia do szkoły św. Piotra Freddie ze strony przyjaciół doświadczył tylko miłości, przyjaźni, zabaw, wsparcia i radości. Nauka niezależności i tego, że może liczyć tylko na siebie, przyszła mu z trudem”.

Pierwsze dwa lata Freddiego w szkole im. św. Piotra były ciężkie. Mając świadomość, że to jest teraz jego świat i nie ma wyboru, postanowił jak najwięcej wycisnąć z pobytu w tamtym miejscu. Był pilnym uczniem, dobrze sobie radził z różnymi przedmiotami. Zdobył nawet nagrodę prymusa za ogólne wyniki w nauce, dykcję, zajęcia teatralne, sport i zajęcia dodatkowe. Poza salą lekcyjną większość czasu spędzał sam. Podczas tych samotnych godzin odpływał w bezpieczny i sekretny wyimaginowany świat. Zaczął tworzyć fantastyczną krainę, zakorzenioną w historiach z dzieciństwa, i nazwał ją Rhye. Początkowo nie myślał o tym jako o temacie na piosenkę ani w ogóle nie wiązał tego z muzyką. To przyszło później, a póki co był to po prostu jego świat, do którego mógł uciec i znaleźć w nim schronienie.

„Istnieje wiele interpretacji The Seven Seas of Rhye – mówi B. – Niestety, zwykle są one błędne. Ironią jest, że piosenka o wyimaginowanym miejscu, do którego mógł uciec w wyobraźni, gdy rzeczywistość go przytłaczała, stała się pierwszym prawdziwym przebojem Queen. Żyjąc w bardzo surowej szkole z internatem, nauczył się cieszyć z najmniejszych rzeczy. Być może ta była z nich wszystkich najważniejsza”.

Freddiego okropnie drażniła zarówno bezsensowna, jak i wręcz okrutna szkolna zasada zachowania ciszy. Chłopcom nie wolno było ze sobą rozmawiać poza przerwami i czasem przeznaczonym na gry. Małe dzieci, których rozwój zależał od komunikacji i interakcji, były zmuszane spożywać posiłki, kąpać się, a nawet bawić i oglądać filmy w milczeniu. Nic nie wiadomo, by dziś stosowano podobne praktyki. Czy szkoła w tamtych czasach próbowała na rzucić uczniom klasztorny nakaz milczenia?

„A jeśli jakiś chłopiec złamał zakaz – mówi B. – był karany. Karano rutynowo, za wszystko i za nic, a to wpędzało Freddiego w rozpacz”.

W późniejszym życiu Freddiego kojarzono ze słabego apetytu. Niewielu spośród tych, którzy go znali jako dorosłego, wiedziało, dlaczego tak jest. Otóż za sprawą szczególnie okrutnej zasady wyniósł ze szkoły z internatem traumę:

„W ówczesnej rzeczywistości Freddiego, jeśli nie skończyłeś posiłku, nie dostawałeś kolejnego – wyjaśnia B. – Nigdy się z tym nie uporał. Lęki ograniczyły jego apetyt. Nauczył się funkcjonować na znacznie mniejszej ilości jedzenia, niż potrzebowało jego ciało. W efekcie jako dorosły mężczyzna miał bardzo słaby apetyt. Nienawidził też marnowania żywności. Znacznie później, gdy zasłynął już jako Freddie Mercury, całkowicie zmienił to podejście, pozwalając sobie na luksus niedokańczania posiłków”.

Nie była to jedyna okrutna praktyka, jakiej był poddawany. „Pierwsze dwa lata w szkole św. Piotra były dla niego okropne – wyjawia B. – Nieszczęśliwe i nieprzyjemne. W tamtych czasach szkoła ta funkcjonowała niemal według wojskowego rygoru. Jej plan dnia zostawiał uczniom bardzo niewiele wolnego czasu. Chłopiec, którego w domu rozpieszczano i obdarzano miłością, nagle znalazł się sam w wielkiej szkole tysiące mil od domu i nie miał nikogo, kto by go pocieszył albo przytulił, gdy tego potrzebował. Bardzo tęsknił za rodziną. Ciągle go karano za drobne wykroczenia. Nie mógł nawet zadzwonić do rodziców, bo nie mieli dostępu do telefonu. Ten okropny brak kontaktu osobistego w tamtym czasie prawdopodobnie spowodował, że w późniejszym życiu był uzależniony od telefonu. Dzwonił do mnie praktycznie codziennie, by tylko pogadać, zapytać, co robiłam, co czytałam, oglądałam, czego słuchałam, w co grałam albo co chciałam robić i czy podobało mi się to, co robiłam, czy dobrze spałam, dobrze jadłam, czy dobrze mi się układało w szkole i czy ktoś mi się naprzykrzał. Zupełnie jakby przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo, a raczej dzieciństwo pełne ciepła, miłości i troski, jakiego on nie zaznał. Jak w przypadku każdego, dzieciństwo i lata szkolne wywarły ogromny wpływ na życie Freddiego. Ciągle mnie rozpieszczał i obdarowywał miłością, bo sam tego nie zaznał”.