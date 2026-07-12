Conor McGregor przegrał walkę w kilka sekund. Fani za porażkę obwiniają Drake’a

fot. mat. pras.

Drake ponownie znalazł się w centrum internetowych żartów po gali UFC 329. Raper postawił milion dolarów na zwycięstwo Conora McGregora, jednak Irlandczyk przegrał z Maxem Hollowayem już w pierwszej rundzie po poważnej kontuzji kolana. W mediach społecznościowych błyskawicznie powrócił temat słynnej „klątwy Drake’a”.

Drake postawił milion dolarów na Conora McGregora

Przed galą UFC 329 Drake pochwalił się zakładem o wartości miliona dolarów. Artysta był przekonany, że Conor McGregor pokona Maxa Hollowaya podczas swojego długo wyczekiwanego powrotu do oktagonu.

Scenariusz walki okazał się jednak zupełnie inny.

McGregor doznał kontuzji już na początku walki

Pojedynek zakończył się zaledwie kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu. Podczas pierwszej próby kopnięcia Conor McGregor doznał poważnego urazu kolana i kilkukrotnie upadł na matę.

Sędzia przerwał walkę, przyznając Maxowi Hollowayowi zwycięstwo przez techniczny nokaut (TKO) w pierwszej rundzie.

Internet znów mówi o „klątwie Drake’a”

Po zakończeniu walki media społecznościowe zalały komentarze nawiązujące do tzw. „Drake Curse”. Fani od lat żartują, że sportowcy, których publicznie wspiera lub na których stawia kanadyjski raper, często przegrywają ważne wydarzenia.

Porażka McGregora tylko podsyciła tę teorię, a internauci zaczęli publikować kolejne memy oraz wpisy sugerujące, że Drake ponownie przyniósł pecha swojemu faworytowi.

To nie pierwszy przegrany zakład Drake’a

Na przestrzeni ostatnich lat Drake wielokrotnie obstawiał duże wydarzenia sportowe. Wśród jego nieudanych typów znaleźli się między innymi Israel Adesanya, Sean Strickland, Tyson Fury czy Charles Oliveira.

Choć raper ma na swoim koncie także wiele wygranych zakładów, internetowa „klątwa Drake’a” pozostaje jednym z najpopularniejszych sportowych memów ostatnich lat.