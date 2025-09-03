Coma: „Tak, to koniec”

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Z końcem 2019 r. Coma pożegnała się z sceną trasą „Game Over”. Grupa informowała wówczas, że po 20 latach kariery zdecydowała się zawiesić działalność. Choć trasa nazywała się „Game Over”, nikt nie deklarował, że to rozstanie na zawsze, dlatego kiedy w 2024 r. zespół zapowiedział swój powrót, fani byli szczęśliwi, ale jednocześnie nikt nie był zdziwiony.

Teraz zespół zapowiada kolejne pożegnanie. Jesienne koncerty w pięciu polskich miastach będą ostatnimi na… co najmniej rok. Grupa nie deklaruje, kiedy wróci, przekonuje jedynie, że nie będzie koncertowała w 2026 r.

Ostatnie koncerty Comy

„Tak, to koniec! Coma dziękuje za ostatni rok wspólnych koncertów. Było doskonale. Decyzją zespołu w przyszłym roku Coma nie zagra trasy koncertowej, nie zobaczycie nas w klubach i w halach widowiskowych. Robimy kolejną przerwę. Jeśli macie potrzebę zobaczyć nas przed pożegnaniem, to zapraszamy na pięć ostatnich koncertów z cyklu 'RE-START'” – czytamy na facebookowym profilu grupy.

W październiku, listopadzie i grudniu grupa zawita do Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic i Krakowa. Szczegóły znajdziecie w poniższym poście.