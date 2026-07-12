CGM

Coldplay nie rezygnuje z „kiss cama”. Chris Martin odniósł się do głośnego skandalu

Skandal z Bostonu stał się viralem

2026.07.12

opublikował:

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-43

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Chris Martin zabrał głos w sprawie słynnej „kiss cam”, która kilka tygodni temu wywołała ogromne poruszenie w internecie. Lider Coldplay potwierdził, że mimo głośnego skandalu z koncertu w Bostonie zespół nie zamierza rezygnować z tej atrakcji podczas trasy Music of the Spheres.

Chris Martin skomentował aferę z koncertu w Bostonie

Podczas koncertu w Hull wokalista nawiązał do wydarzeń z lipca, kiedy „kiss cam” uchwyciła byłego prezesa firmy Astronomer, Andy’ego Byrona, w czułym uścisku z dyrektor ds. personalnych Kristin Cabot.

Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy. Gdy para zorientowała się, że jest pokazywana na telebimach, próbowała ukryć się przed kamerą, co tylko spotęgowało zainteresowanie internautów.

„Będziemy robić to dalej”

Chris Martin z humorem odniósł się do całej sytuacji podczas występu w Wielkiej Brytanii.

Artysta zażartował z fanów obecnych również na koncercie w Bostonie, a następnie podkreślił, że zespół nie zamierza rezygnować z popularnego elementu swoich występów.

– Robimy to od bardzo dawna. Życie rzuca ci cytryny, więc trzeba zrobić z nich lemoniadę. Nadal będziemy to robić, bo chcemy poznawać naszych fanów – powiedział wokalista.

„Kiss cam” pozostanie częścią trasy Coldplay

Lider Coldplay wyjaśnił, że „kiss cam” od lat jest stałym elementem koncertów zespołu i ma przede wszystkim dostarczać publiczności dobrej zabawy oraz tworzyć wyjątkową atmosferę podczas występów.

Pomimo medialnej burzy grupa nie planuje żadnych zmian i nadal będzie wybierać zakochane pary spośród publiczności.

Skandal z Bostonu stał się viralem

Nagranie z koncertu w Bostonie w krótkim czasie zdobyło miliony wyświetleń i było szeroko komentowane na całym świecie. To właśnie ten incydent sprawił, że „kiss cam” Coldplay znalazła się w centrum zainteresowania mediów.

Jak jednak podkreślił Chris Martin, pojedyncza kontrowersja nie wpłynie na przebieg trasy koncertowej, a zespół zamierza kontynuować swoją tradycję podczas kolejnych występów.

 

Tagi


Popularne newsy

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do siebie po 21 latach

Ellie Goulding IG 2026
NEWS

Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Drake
NEWS

Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

Taylor Swift x Travis Kelce
NEWS

Taylor Swift i Travis Kelce zapłacili 160 tysięcy dolarów za opłaty administracyjne i zabezpiecznie ślubu przez nowojorską policję

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda krytykuje prezydenta Ukrainy. Odpowiedziała też na komentarze o s ...

Wokalistka wyklucza karierę w polityce

55 minut temu

CGM
MGK tatuaz Ig 2026

MGK szczerze o walce z depresją. „Czułem się niechciany i niepot ...

Muzyk wspomniał o bolesnej stracie

59 minut temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do sie ...

"Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona"

1 godzinę temu

CGM
Drake

Conor McGregor przegrał walkę w kilka sekund. Fani za porażkę obwiniaj ...

Drake ponownie znalazł się w centrum internetowych żartów

2 godziny temu

CGM
Pitbull Timber

Pitbull zaśpiewał „Wonderwall” Oasis podczas koncertu w Lo ...

Na scenie pojawiła się także Kesha

3 godziny temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa szczerze o miłości do Calluma Turnera. „Czuję się bardz ...

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie

4 godziny temu