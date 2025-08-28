Szukaj
CGM

Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na OLiS

Zaledwie jedna nowość w czołowej dziesiątce.

2025.08.28

opublikował:

Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na OLiS

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe wydanie Olisu. Część słuchaczy dziwiła się przed tygodniem, że Mata zadebiutował z nową EP-ką „zaledwie” na trzeciej pozycji listy. Powód był prozaiczny – „2039: Złote Piaski” ukazało się w czwartek, co oznacza, że do poprzedniego notowania załapał się zaledwie jeden dzień obecności wydawnictwa w serwisach streamingowych. Przy okazji publikowania poprzedniego wydania listy, sugerowaliśmy, że warto poczekać tydzień, by zobaczyć, na co stać Matę i jego słuchaczy i nie pomyliliśmy się – dziś nowe wydawnictwo warszawskiego rapera wspięło się na szczyt zestawienia.

Co jeszcze dzieje się na liście? Soundtrack z „K-Popowych łowczyń potworów” na dobre zadomowił się w czołówce, „Hit Me Hard And Soft” Billie Eilish na dobre zapuściło w niej korzenie. W Top 10 debiutuje zaledwie jedno wydawnictwo – album „Wishbone” Conana Graya.

OLiS – sprzedaż w okresie 15-21 sierpnia:

1. Mata – 2039: Złote Piaski
2. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft
3. Kpop Demon Hunters Cast – Kpop Demon Hunters soundtrack
4. Conan Gray – Wishbone
5. Sobel – Napisz jak będziesz
6. Skolim – Król latino
7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj.
8. sanaj – Dwoje ludzieńków
9. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury
10. Avo x Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”
NEWS

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał
NEWS

Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał

Polecane

CGM
Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią trasę

Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią t ...

Jest też nowy singiel, w którym Gimper atakuje wszystkich, a jednocześnie nikogo.

4 minuty temu

CGM
To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wyda ...

Ruszyła przedsprzedaż wydawnictwa.

27 minut temu

CGM
Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d***e od rówieśników”

Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d ...

Kto i dlaczego chciał "zniszczyć Szroederkę"?

1 godzinę temu

CGM
Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

Nowy album rapera ukaże się później niż dotychczas zapowiadano.

3 godziny temu

CGM
Przebiśniegi wracają z nowym singlem

Przebiśniegi wracają z nowym singlem

"Bzy już kwitną" to zapowiedź EP-ki "Zjawy".

4 godziny temu

CGM
Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewyk ...

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

10 godzin temu