Co nie udało się przed tygodniem, udało się teraz – zaglądamy na OLiS

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe wydanie Olisu. Część słuchaczy dziwiła się przed tygodniem, że Mata zadebiutował z nową EP-ką „zaledwie” na trzeciej pozycji listy. Powód był prozaiczny – „2039: Złote Piaski” ukazało się w czwartek, co oznacza, że do poprzedniego notowania załapał się zaledwie jeden dzień obecności wydawnictwa w serwisach streamingowych. Przy okazji publikowania poprzedniego wydania listy, sugerowaliśmy, że warto poczekać tydzień, by zobaczyć, na co stać Matę i jego słuchaczy i nie pomyliliśmy się – dziś nowe wydawnictwo warszawskiego rapera wspięło się na szczyt zestawienia.

Co jeszcze dzieje się na liście? Soundtrack z „K-Popowych łowczyń potworów” na dobre zadomowił się w czołówce, „Hit Me Hard And Soft” Billie Eilish na dobre zapuściło w niej korzenie. W Top 10 debiutuje zaledwie jedno wydawnictwo – album „Wishbone” Conana Graya.

OLiS – sprzedaż w okresie 15-21 sierpnia:

1. Mata – 2039: Złote Piaski

2. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

3. Kpop Demon Hunters Cast – Kpop Demon Hunters soundtrack

4. Conan Gray – Wishbone

5. Sobel – Napisz jak będziesz

6. Skolim – Król latino

7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj.

8. sanaj – Dwoje ludzieńków

9. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury

10. Avo x Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych