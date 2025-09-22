Szukaj
Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody

Wokalistka ma aż trzy propozycje.

2025.09.22

Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody

fot. P. Tarasewicz

W najbliższą sobotę Doda będzie jedną z gwiazd imprezy Roztańczony PGE Narodowy. Wokalistka promowała tę imprezę podczas wizyty w Radiu ZET, w którym odpowiedziała także na kilka nietypowych pytań. Jednym było pytanie o to, co można mówić jednocześnie w łóżku do partnera/partnerki oraz na koncercie do tłumu fanów. Wokalistka po chwili namysłu zaproponowała trzy hasła.

Co można mówić w łóżku i na koncercie?

Do boju – brzmiało pierwsze z wymyślonych przez nią haseł. – Ognia! – dorzuciła po chwili gwiazda, po czym zaczęła się śmiać. Co jeszcze? Na odchodne gwiazda zaproponowała jeszcze jedno: – Głośniej, nie słyszę cię.

To jest dobre – powiedziała o ostatniej ze swoich propozycji gwiazda.

Które z rzuconych przez Dodę haseł sprawdzi się Waszym zdaniem najlepiej?

 

