Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody

W najbliższą sobotę Doda będzie jedną z gwiazd imprezy Roztańczony PGE Narodowy. Wokalistka promowała tę imprezę podczas wizyty w Radiu ZET, w którym odpowiedziała także na kilka nietypowych pytań. Jednym było pytanie o to, co można mówić jednocześnie w łóżku do partnera/partnerki oraz na koncercie do tłumu fanów. Wokalistka po chwili namysłu zaproponowała trzy hasła.

Co można mówić w łóżku i na koncercie?

– Do boju – brzmiało pierwsze z wymyślonych przez nią haseł. – Ognia! – dorzuciła po chwili gwiazda, po czym zaczęła się śmiać. Co jeszcze? Na odchodne gwiazda zaproponowała jeszcze jedno: – Głośniej, nie słyszę cię.

– To jest dobre – powiedziała o ostatniej ze swoich propozycji gwiazda.

Które z rzuconych przez Dodę haseł sprawdzi się Waszym zdaniem najlepiej?

