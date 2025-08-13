Szukaj
Co dalej z Ryszardem Rynkowskim?

Nowe wieści z prokuratury.

2025.08.13

opublikował:

fot. mat. pras.

W drodze na tegoroczny KFPP w Opolu Ryszard Rynkowski spowodował kolizję drogą. Okazało się, że artysta prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rynkowski usłyszał zarzuty, do których się przyznał.

Problem w tym, że badanie przeprowadzono nie na miejscu zdarzenia, ale jakiś czas później u Rynkowskiego w domu. Prawnik wokalisty sugerował, że artysta większość wykrytego u niego alkoholu mógł spożyć już po powrocie do domu. Sam wokalista złożył wyjaśnienia, ale na tyle lakoniczne, że nie naświetliły sprawy.

Prokuratura czeka na opinię biegłego

Wygląda jednak na to, że prokuraturze uda się ustalić, ile alkoholu wokalista miał w wydychanym powietrzu w chwili zdarzenia. Biegły sądowy do końca sierpnia ma sporządzić w tej sprawie konkretną opinię.

Na podstawie parametrów fizycznych pana Ryszarda, tego, co spożywał, oraz wyników wskazanych przez analizator wydechu, biegły będzie mógł określić, jakie było dokładne stężenie alkoholu w jego organizmie o godzinie kolizji – mówi „Faktowi” Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Czekamy na rozwój wypadków.

