Co dalej z Molestą Ewenement?

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Od momentu powrotu na scenę Molesta Ewenement jest aktywna koncertowo, ale nie dostarcza fanom nowej muzyki. Fani muzyki wiedzą, że „nadzieja umiera ostatnia”, niemniej w tym przypadku część słuchaczy zdążyła odpuścić już oczekiwanie. W ubiegłym roku warszawska ekipa połączyła siły z Kalibrem 44 i DJ-em Epromem w singlu „Ten styl ten rap”, ale wyglądało to na jednorazowy strzał.

Czy doczekamy się jeszcze premierowego materiału Molesty Ewenement? Vienio, który był dyrektorem artystycznym hip-hopowego koncertu, który był częścią tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ma dla fanów dobre wieści. W wywiadzie udzielonym Tele Magazynowi raper przyznał, że póki co nie pracuje nad solowym materiałem, za to są szanse na coś innego.

Nowy materiał Molesty?

– Myślimy raczej o singlu Molesty, może nawet o EP-ce. Trwają teraz gorączkowe rozmowy na temat tego, co by to mogło być. Jestem już gotowy na to, żebyśmy zaprezentowali fanom Molesty coś nowego – zdradził artysta.

Póki co brak konkretów, ale umówmy się – to i tak więcej niż dostaliśmy w ostatnich latach.