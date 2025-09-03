Szukaj
CGM

Co dalej z Alice In Chains?

Jerry Cantrell mówi o przyszłości zespołu.

2025.09.03

opublikował:

Co dalej z Alice In Chains?

foto: Pamela Littky

Pod koniec sierpnia minęło siedem lat od wydania nowego albumu Alice In Chains „Rainier Fog”. Po premierze krążka grupa wystąpiła w Tauron Arenie Kraków w ramach Impact Festivalu w 2019 r. Gwiazdą imprezy był wówczas Tool.

W 2024 r. zamiast nowego materiału Alice In Chains fani dostali solowy krążek Jerry’ego Cantrella „I Want Blood”. Po jego premierze gitarzysta i wokalista także zawitał do Polski, tym razem na Mystic Festival. Artysta nadal jest w trasie promującej album.

Na Alice In Chains trzeba jeszcze poczekać

Co w takim razie z Alice In Chains? Grupa istnieje i miała nawet grać w tym roku koncerty, ale w maju ogłoszono, że ze względu na „nagłe problemy zdrowotne” Seana Kinneya trzeba odwołać trasę. Sam muzyk zapewnia, że jego sytuacja zdrowotna jest pod kontrolą i że choć potrzebował pilnej interwencji lekarskiej, to na dłuższą metę nic mu nie będzie. Ze względu na solową trasę Cantrella AIC nie wrócą jednak na scenę szybciej niż w przyszłym roku.

Zimą zrobię sobie wolne, a potem zobaczymy. Alice In Chains miało w tym roku pracować, ale z powodu problemów zdrowotnych Seana musieliśmy odwołać koncerty. Mieliśmy pecha, bo planowaliśmy także inne aktywności, ale nic z tego nie wyszło. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku zastanowimy się, czy chcemy nagrać album, by ruszyć w trasę. Być może jedno i drugie – zapowiedział w wywiadzie dla Cleveland.com Jerry.

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji
NEWS

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Polecane

CGM
Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Raperka postawiła na cieszenie się życiem.

1 godzinę temu

CGM
Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego: „Mój ojciec zawsze uważał cię za piz*ą””

Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego ...

Członek Pink Floyd krytykuje Ozzy’ego Osbourne’a

6 godzin temu

CGM
Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku.

8 godzin temu

CGM
Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dw koncerty w Polsce

Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dw kon ...

Erykah Badu od ponad 25 lat inspiruje kolejne pokolenia twórców i fanów

8 godzin temu

CGM
Mya szczerze o siedmiu latach życia w celibacie

Mya szczerze o siedmiu latach życia w celibacie

„To nawet nie był wybór”

8 godzin temu

CGM
Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rz ...

„Okazuj kobietom szacunek” - odpowiada raperka

8 godzin temu