Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrzymany

Tragiczne doniesienia z Malezji wstrząsnęły światem mediów społecznościowych. W jednym z hoteli w Kuala Lumpur znaleziono ciało 31-letniej tajwańskiej influencerki Hsieh Yu-Hsin, znanej w sieci jako „pielęgniarka bogini”. W sprawie zatrzymano rapera Namewee, który miał być ostatnią osobą widzianą z kobietą przed jej śmiercią.

Tajemnicza śmierć tajwańskiej influencerki

Hsieh Yu-Hsin przyjechała do Malezji 20 października w celach wypoczynkowych. Dwa dni później, 22 października, obsługa hotelowa znalazła jej ciało w łazience pokoju. Początkowo policja potraktowała sprawę jako nieszczęśliwy wypadek, jednak po zebraniu nowych dowodów śledczy zmienili kwalifikację na możliwe zabójstwo.

Raper Namewee podejrzany w sprawie

Według lokalnych mediów, raper Namewee (Wee Meng Chee) był ostatnią osobą, która widziała zmarłą kobietę żywą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w Kuala Lumpur i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania oraz używania narkotyków. Sam artysta zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek ze śmiercią influencerki.

Śledztwo w toku

Policja czeka obecnie na wyniki autopsji i badań toksykologicznych, które mają pomóc ustalić, czy w sprawie rzeczywiście doszło do przestępstwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza.

Tragiczna śmierć Hsieh Yu-Hsin poruszyła internautów w Tajwanie i Azji Południowo-Wschodniej. W mediach społecznościowych fani żegnają influencerkę, która zdobyła popularność dzięki swojej działalności jako modelka i pielęgniarka, promująca zdrowy styl życia.