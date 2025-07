Chwile grozy na koncercie Kubańczyka. Fan rapera zrobił salto ze sceny i upadł na plecy

fot. Wojtek Koziara

Fani na scenie – odcinek nie wiadomo już który. Podczas sobotniego występu Kubańczyka na Dniach Gminy Kurzętnik doszło do niebezpiecznie wyglądającego incydentu. Fan artysty pojawił się na scenie, po czym… miał zrobić salto i wylądować na trawie przed sceną.

Spektakularny upadek ze sceny

Fan rapera miał dwa podejścia do efektownego skoku. Za drugim razem mu się udało, natomiast to, co wydarzyło się przy pierwszej próbie, wygląda naprawdę groźnie. Chłopak potknął się przy starcie, przez co – nawiązując do terminologii w skokach narciarskich – źle wyszedł z progu i zakończył upadkiem na plecy.

To, że się podniósł i zrobił drugie podejście, to wyczyn, ale co sądzimy o tym, że Kubańczyk pozwolił mu na ten skok i że ochrona nie miała nic przeciwko… no cóż, tutaj mamy wątpliwości.