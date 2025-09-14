„Chroma Jets” – nowy singiel The Smashing Pumpkins

foto: mat. pras.

The Smashing Pumpkins nie próżnują. W latach 2022-2023 dostaliśmy trzyczęściową rock operę „ATUM”, miniony rok przyniósł krążek „Aghori Mhori Mei”. W tym zespół zdążył już wydać reedycję „Machiny”, a teraz dzieli się ze słuchaczami nowym singlem „Chroma Jets”.

Winyl tylko w herbaciarni Madame ZuZu’s

Czy piosenka zapowiada nowy album grupy? Prawdopodobnie nie, ponieważ „Chroma Jets” to utwór nagrany w trakcie sesji do „Aghori Mhori Mei”. Utwór jest dostępny na platformach streamingowych, a także na dwunastocalowym winylu, który zamówicie jedynie w oficjalnym sklepie Billy’ego Corgana – w herbaciarni Madame ZuZu’s. Czarny winyl z dwoma utworami wyceniono na bagatela 180 zł. Była jeszcze trzykrotnie droższa wersja z autografem, ale już się wyprzedała

Na stronie B winyla znalazła się koncertowa wersja „Zoo Station” zarejestrowana 22 czerwca ubiegłego roku w Berlinie.