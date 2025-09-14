Szukaj
CGM

„Chroma Jets” – nowy singiel The Smashing Pumpkins

Zespół utrzymuje niezłe tempo.

2025.09.14

opublikował:

„Chroma Jets” – nowy singiel The Smashing Pumpkins

foto: mat. pras.

The Smashing Pumpkins nie próżnują. W latach 2022-2023 dostaliśmy trzyczęściową rock operę „ATUM”, miniony rok przyniósł krążek „Aghori Mhori Mei”. W tym zespół zdążył już wydać reedycję „Machiny”, a teraz dzieli się ze słuchaczami nowym singlem „Chroma Jets”.

Winyl tylko w herbaciarni Madame ZuZu’s

Czy piosenka zapowiada nowy album grupy? Prawdopodobnie nie, ponieważ „Chroma Jets” to utwór nagrany w trakcie sesji do „Aghori Mhori Mei”. Utwór jest dostępny na platformach streamingowych, a także na dwunastocalowym winylu, który zamówicie jedynie w oficjalnym sklepie Billy’ego Corgana – w herbaciarni Madame ZuZu’s. Czarny winyl z dwoma utworami wyceniono na bagatela 180 zł. Była jeszcze trzykrotnie droższa wersja z autografem, ale już się wyprzedała

Na stronie B winyla znalazła się koncertowa wersja „Zoo Station” zarejestrowana 22 czerwca ubiegłego roku w Berlinie.

Tagi


Popularne newsy

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”
NEWS

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Quebo vs Don Diego na Gromdzie
NEWS

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy
NEWS

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach
NEWS

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala
NEWS

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

Polecane

CGM
Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

"Oddaj to wiosło powodzianom" - proponuje Mes.

2 godziny temu

CGM
Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Federacja podsyca zainteresowanie.

9 godzin temu

CGM
65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Skąd nawiązanie do polskiego miasta na koncercie brytyjskiej grupy?

10 godzin temu

CGM
Kubańczykowi grożono śmiercią. „Służby potraktowały to bardzo poważnie”

Kubańczykowi grożono śmiercią. „Służby potraktowały to bardzo po ...

"Przed wejściem zdarzyła mi się bardzo niebezpieczna sytuacja".

11 godzin temu

CGM
Bilety na koncert Ariany Grande za ponad milion dolarów? Gwiazda reaguje na ceny w serwisach odsprzedaż-wychodzi

Bilety na koncert Ariany Grande za ponad milion dolarów? Gwiazda reagu ...

Rekordowy popyt na „The Eternal Sunshine Tour”

14 godzin temu

CGM
Taylor Swift nie będzie zeznawać w sprawie Justina Baldoniego i Blake Lively

Taylor Swift nie będzie zeznawać w sprawie Justina Baldoniego i Blake ...

Decyzja sądu w głośnym procesie

14 godzin temu