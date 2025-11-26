CGM

Chrisean Rock przyznaje, że żałuje, że ma dziecko z Bluefacem

"Czasami życzyłabym sobie, żeby nigdy nie urodziłam Chrisean Jr"

2025.11.26

opublikował:

Chrisean Rock przyznaje, że żałuje, że ma dziecko z Bluefacem

fot. kadr z wideo

Chrisean Rock w ostatnim wywiadzie otwarcie przyznała, że macierzyństwo nie było dla niej łatwe. Gwiazda reality show Baddies podzieliła się brutalną szczerością na temat relacji z ojcem swojego dziecka, raperem Blueface, oraz problemami, które wynikają z ich skomplikowanego związku.

Podczas występu w podcaście One Night With Steiny, Chrisean wyznała, że dramat i negatywne sytuacje, których doświadcza jej syn, sprawiają, że czasem żałuje, że została matką:

„Kiedy on dorośnie i zobaczy ile jest miedzy nami negatywnym emocji, jedynym rodzicem, który będzie go bronił, będę ja? Czy to jest w porządku? Szczerze mówiąc, dlatego czasami wolałabym żeby to dziecko nigdy się nie urodzilo, ze względu na te złe rzeczy, które są blisko nas. I w jego tacie, to w jego babci.”

Burzliwy związek z Blueface

Chrisean i Blueface przez wiele lat utrzymywali niestabilny związek on-off, który zakończył się w czasie pobytu rapera w więzieniu. Po jego zwolnieniu spędzili razem pewien czas, jednak relacja zakończyła się konfliktem. Jak ujawniła Rock:

„Dostałam lanie w kuchni [Blueface’a]. To ostatni raz, kiedy ja i mój syn będziemy w tym miejscu, w imię Jezusa. Nie bawię się w żadne współrodzicielstwo, jeśli moje życie jest zagrożone. A jeśli współrodzicielstwo będzie, to przyprowadzę mojego brata albo mojego chłopaka. Sama nigdzie nie pójdę.”

Nowe związki i napięcia rodzinne

Obecnie Chrisean Rock spotyka się z 20-letnim partnerem znanym jako Top Hat. Z kolei Blueface był widziany w publicznych gestach czułości z Hazel-E.

Relacje między Chrisean a rodziną rapera również pozostają napięte. Była gospodyni Aunt-Tea Podcast twierdzi, że Hazel-E przestała ją obserwować po komentarzach dotyczących różnicy wieku między nią a partnerem Blueface’a, która wynosi 17 lat.

Chrisean Rock w wywiadach i mediach społecznościowych pokazuje, że jej życie prywatne i macierzyństwo są pełne wyzwań, a decyzje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony syna są dla niej priorytetem.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą
NEWS

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim
NEWS

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2
NEWS

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce
NEWS

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej
NEWS

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa
NEWS

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa

Jakub Jan Bryndal i Vito Bambino jako Czułe Punkty – teledysk do „Dojrzałe wersy” i premiera albumu „Auto-Dojazd”
NEWS

Jakub Jan Bryndal i Vito Bambino jako Czułe Punkty – teledysk do „Dojrzałe wersy” i premiera albumu „Auto-Dojazd”

Polecane

CGM
Kanye West usuwa utwór „COUSINS” ze Spotify – raper kontynuuje czyszczenie katalogu

Kanye West usuwa utwór „COUSINS” ze Spotify – raper ...

Utwór "COUSINS", wydany pierwotnie w kwietniu, wzbudził ogromne emocje

2 godziny temu

CGM
22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany j ...

Do tragedii doszło w sobotę

4 godziny temu

CGM
Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light-Years”

Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light ...

Powrót do klasycznego brzmienia hip-hopu

4 godziny temu

CGM
Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

Lil Yachty o dissie Eminema: „To było niesamowite”

Ciekawe podejście do dissu Eminema

5 godzin temu

CGM
Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

50 Cent pełni funkcję producenta wykonawczego filmu

5 godzin temu

CGM
Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji z LA 

Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji ...

Sprzeczności między LAPD a źródłem medycznym

5 godzin temu