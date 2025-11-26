Chrisean Rock przyznaje, że żałuje, że ma dziecko z Bluefacem

fot. kadr z wideo

Chrisean Rock w ostatnim wywiadzie otwarcie przyznała, że macierzyństwo nie było dla niej łatwe. Gwiazda reality show Baddies podzieliła się brutalną szczerością na temat relacji z ojcem swojego dziecka, raperem Blueface, oraz problemami, które wynikają z ich skomplikowanego związku.

Podczas występu w podcaście One Night With Steiny, Chrisean wyznała, że dramat i negatywne sytuacje, których doświadcza jej syn, sprawiają, że czasem żałuje, że została matką: „Kiedy on dorośnie i zobaczy ile jest miedzy nami negatywnym emocji, jedynym rodzicem, który będzie go bronił, będę ja? Czy to jest w porządku? Szczerze mówiąc, dlatego czasami wolałabym żeby to dziecko nigdy się nie urodzilo, ze względu na te złe rzeczy, które są blisko nas. I w jego tacie, to w jego babci.”

Burzliwy związek z Blueface

Chrisean i Blueface przez wiele lat utrzymywali niestabilny związek on-off, który zakończył się w czasie pobytu rapera w więzieniu. Po jego zwolnieniu spędzili razem pewien czas, jednak relacja zakończyła się konfliktem. Jak ujawniła Rock:

„Dostałam lanie w kuchni [Blueface’a]. To ostatni raz, kiedy ja i mój syn będziemy w tym miejscu, w imię Jezusa. Nie bawię się w żadne współrodzicielstwo, jeśli moje życie jest zagrożone. A jeśli współrodzicielstwo będzie, to przyprowadzę mojego brata albo mojego chłopaka. Sama nigdzie nie pójdę.”

Nowe związki i napięcia rodzinne

Obecnie Chrisean Rock spotyka się z 20-letnim partnerem znanym jako Top Hat. Z kolei Blueface był widziany w publicznych gestach czułości z Hazel-E.

Relacje między Chrisean a rodziną rapera również pozostają napięte. Była gospodyni Aunt-Tea Podcast twierdzi, że Hazel-E przestała ją obserwować po komentarzach dotyczących różnicy wieku między nią a partnerem Blueface’a, która wynosi 17 lat.

Chrisean Rock w wywiadach i mediach społecznościowych pokazuje, że jej życie prywatne i macierzyństwo są pełne wyzwań, a decyzje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony syna są dla niej priorytetem.