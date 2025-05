Chris Stapleton dołącza do wyścigu

fot. mat. pras.

11-krotny laureat nagrody GRAMMY®, Chris Stapleton, prezentuje swój najnowszy singiel “Bad As I Used To Be”, który znalazł się na soundtracku „F1: The Album”. Album towarzyszy premierze produkcji „F1: Film” i zawiera piosenki czołowych artystów muzycznych z całego świata.

“Bad As I Used To Be” to pełnokrwisty, napędzany gitarą utwór o zadziornym powrocie do formy. Stapleton jak zwykle łączy emocjonalną głębię z siłą rockowego uderzenia. Piosenka idealnie rezonuje z głównym tematem filmu: powrotem legendy na tor, walką o drugą szansę i przekraczaniem własnych ograniczeń.

Plejada gwiazd na „F1: The Album”

Piosenka Stapletona dołącza do serii wydawniczych mocnych strzałów z nadchodzącego albumu – wcześniej usłyszeliśmy już “Messy” globalnej ikony ROSÉ, klubowe “No Room For A Saint”, za które odpowiadał Dom Dolla, a także hitowy duet Don Toliver x Doja Cat w bazującym na motywie Hansa Zimmera “Lose My Mind”.

„F1: The Album” to dzieło zespołu odpowiedzialnego za „Barbie: The Album”, „Twisters: The Album”, „The Greatest Showman” i inne wielomilionowe soundtracki. Wśród artystów, którzy pojawią się na płycie są: Ed Sheeran, Tate McRae, RAYE, Burna Boy, Tiësto, Sexyy Red, Roddy Ricch, Myke Towers, Madison Beer, Peggy Gou i wielu więcej.

Album pojawi się 27 czerwca, tego samego dnia co kinowa premiera filmu. Już teraz dostępna jest przedsprzedaż cyfrowa i fizyczna.