Chris Brown zaskoczył wszystkich i niespodziewanie pojawił się w sądzie w Londynie

Zarzuty dotyczą incydentu w klubie nocnym w Londynie

2025.10.26

opublikował:

fot. mat. pras.

Chris Brown pojawił się niespodziewanie w Southwark Crown Court w Londynie 24 października w związku z zarzutami o napaść. Artysta, który niedawno zakończył trasę koncertową Breezy Bowl XX w Stanach Zjednoczonych, potwierdził swoją tożsamość w sądzie i stwierdził, że jest niewinny w sprawie brytyjskich zarzutów.

Zarzuty dotyczą incydentu w klubie nocnym w Londynie w lutym 2023 roku, kiedy producent Abe Diaw twierdzi, że on i współoskarżony Omololu Akinlolu zostali przez Brown i jego współpracowników zaatakowani.

Proces i odszkodowanie

Proces Chrisa Browna w tej sprawie rozpoczął się w październiku, a Diaw domaga się odszkodowania w wysokości 16 milionów dolarów za rzekome obrażenia. Browna prawny zespół na razie nie skomentował jego ostatniej wizyty w sądzie.

Inne sprawy prawne Browna

Chris Brown aktualnie zmaga się także z innymi kwestiami prawnymi:

  • Była pokojówka oskarża go, że jeden z jego psów ją pogryzł. Artysta nazwał to zarzuty fałszywymi i przesadzonymi, kwestionując wysokość odszkodowania za rzekome szkody emocjonalne i fizyczne.

  • Były współpracownik, Kevin McCall, oskarżył Browna, że ten jest mu winny pieniądze. Artysta odpowiedział w ostrym tonie w mediach społecznościowych, określając sytuację jako „zabawniejszą od trola… BROKE ONE”.

Pomimo licznych kontrowersji, Chris Brown nadal rozwija swoją karierę muzyczną i publicznie lekceważy swoje problemy prawne.

