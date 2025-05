Chris Brown zapłacił gigantyczną kaucję, by ruszyć w trasę

fot. mat. pras.

W połowie maja Chris Brown został zatrzymany w związku z incydentem sprzed dwóch lat. W 2023 Brown będąc w trasie koncertowej i występując na Wyspach, miał zaatakować i zranić producenta muzycznego Abe’a Diawa. Mężczyzna zeznał, gwiazdor R&B uderzył go butelką w głowę, a następnie kopnął, kiedy producent leżał na podłodze.

Brown trafił do aresztu prosto z hotelu, w którym zatrzymał się po przylocie do Manchesteru. Kłopoty przyszły w niefortunnym dla artysty momencie. 8 czerwca koncertem w Amsterdamie Chris Brown ma rozpocząć trasę koncertową Breezy Bowl XX Tour 2025. Wokalista ma zaplanowanych 14 koncertów w Europie.

Breezy Bowl XX Tour dojdzie do skutku, choć z problemami

Czy trasa faktycznie się odbędzie? Wiele na to wskazuje. Brown opuścił areszt, ale kosztowało go to 5 mln dolarów. Dzięki wyjściu zza krat artysta może przygotowywać się do tournée, choć jednocześnie nie oznacza to końca jego kłopotów.

Przez problemy z prawem Breezy Bowl XX Tour będzie nieco trudniejszym przedsięwzięciem, niż na początku zakładał Brown. Zasady zwolnienia wymuszają na nim pozostawanie pod konkretnym adresem w Manchesterze. Wokalista ma skonfiskowany paszport. Brytyjskie władze będą mu go wydawały, ale wyłącznie wtedy, kiedy będzie latał na koncerty. Po powrocie ponownie będą mu zabierały dokument.