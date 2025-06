Chris Brown stanął przed sądem. Co dalej z jego sprawą?

fot. mat. pras.

W połowie maja Chris Brown został zatrzymany w związku z incydentem sprzed dwóch lat. W 2023 Brown będąc w trasie koncertowej i występując na Wyspach, miał zaatakować i zranić producenta muzycznego Abe’a Diawa. Mężczyzna zeznał, gwiazdor R&B uderzył go butelką w głowę, a następnie kopnął, kiedy producent leżał na podłodze.

Brown trafił do aresztu prosto z hotelu, w którym zatrzymał się po przylocie do Manchesteru. Kłopoty przyszły w niefortunnym dla artysty momencie. 8 czerwca koncertem w Amsterdamie Chris Brown miał rozpocząć trasę koncertową Breezy Bowl XX Tour 2025. Wokalista ma zaplanowanych 14 koncertów w Europie i na razie odbywają się one bez przeszkód. Po wpłaceniu gigantycznej, wynoszącej 5 mln dolarów kaucji wokalista opuścił areszt i uzyskał zgodę na wyjazdy koncertowe pod warunkiem, że po nich będzie wracał w umówione z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości miejsce.

Chris Brown nie przyznał się do winy

Wczoraj artysta wreszcie stanął przed sądem. Jak można było się domyślać – nie przyznał się ani do zarzucanych mu wcześniej czynów, ani do nowych zarzutów – naruszenia nietykalności cielesnej oraz dysponowania niebezpiecznym narzędziem. Formalnie te zarzuty mają być rozpatrzone 11 lipca, natomiast główny proces ma ruszyć dopiero 26 października przyszłego roku. Wygląda więc na to, że sprawa będzie się ciągnąć za Chrisem jeszcze jakiś czas.