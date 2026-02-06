Chris Brown oskarżany o wstrzymywanie tantiem za dwa hity

fot. mat. pras.

Chris Brown staje w centrum kontrowersji po pozwie, w którym oskarża się go o wstrzymywanie tantiem za dwa popularne utwory. Pozew został złożony przez Steve’a Chokpelle’a w sądzie federalnym w Manhattanie 4 lutego 2026 roku.

Sprawa dotyczy utworów „Monalisa” i „Sensational”

Chokpelle twierdzi, że w 2020 roku współpracował z Brownem i Seanem Kingstonem, kiedy Brown poprosił go o napisanie tekstu do utworu „Monalisa”, który oficjalnie pojawia się w czerwcu 2021 roku.

Dodatkowo Chokpelle napisał tekst do utworu „Sensational” w 2021 roku. Po wysłuchaniu dema Brown postanawia nagrać własną wersję tego utworu, którą następnie wydał na albumie „11:11” w 2023 roku jako współpracę z Lojayem. Chokpelle twierdzi, że nigdy nie otrzymał zapłaty, mimo że utwór generuje rzekomo ponad milion dolarów przychodu.

„Sensational” zdobywa listy przebojów

Utwór „Sensational” osiągnał szczyty listy Billboard R&B/Hip-Hop Airplay i dotarł do 71. miejsca na Hot 100, przy czym zarówno Kingston, jak i Lojay są wymienieni jako współautorzy.

Chokpelle oskarża Browna o pozbawienie go odpowiedniego uznania i wstrzymywanie „należnej rekompensaty wynikającej z roli autora i właściciela tekstów”.

Pozew i żądania Chokpelle’a

W pozwie Chokpelle domaga się:

uznania go za autora i właściciela praw autorskich do obu utworów,

odszkodowania od Chrisa Browna i Seana Kingstona ,

roszczeń wobec Universal Music Publishing Group i Sony Music Entertainment.

Według prawnika Chokpelle’a, Simona J. Rosena „pozwani osiągają ogromne korzyści i będą nadal czerpać zyski, uznanie i dobra wola z komercyjnego wykorzystania utworów ‘Monalisa’ i ‘Sensational’”. Dodał też, że jego klient ma prawo do pełnego rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych z komercyjnego wykorzystania tych utworów.