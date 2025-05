Chris Brown aresztowany. Policjanci wyprowadzili go z pokoju hotelowego w środku nocy

fot. mat. pras.

8 czerwca koncertem w Amsterdamie Chris Brown ma rozpocząć trasę koncertową Breezy Bowl XX Tour 2025. Artysta ma zaplanowanych 14 koncertów w Europie. Niestety, na dziś nie można wykluczyć, że przedsięwzięcie się nie odbędzie, ponieważ artysta właśnie trafił do aresztu.

Wokalista przyleciał do Manchesteru i zameldował się w jednym z tamtejszych hoteli. Już kilka godzin później, ok. 2.00 w nocy, w jego pokoju zjawili się policjanci, którzy wyprowadzili wokalistę i przetransportowali do aresztu.

Konsekwencje incydentu sprzed dwóch lat

Aresztowanie jest związane z incydentem sprzed dwóch lat. W 2023 Brown będąc w trasie koncertowej i występując na Wyspach, miał zaatakować i zranić producenta muzycznego Abe’a Diawa. Mężczyzna zeznał, gwiazdor R&B uderzył go butelką w głowę, a następnie kopnął, kiedy producent leżał na podłodze.

Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać.