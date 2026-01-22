Choć trudno w to uwierzyć, Ten Typ Mes twierdzi, że „Tede to fraj*er” i zapowiada dwa nowe dissy o północy

Kolejna odsłona wojny warszawskich raperów

Choć wielu sądziło, że konflikt między Ten Typ Mes a Tede został zakończony, raper ogłosił powrót do beefu. Na swoim Instagramie zapowiedział premierę dwóch nowych utworów, które mają pojawić się dokładnie o północy.

Pierwszy kawałek nosi tytuł „Tede to frajer”, a drugi „Posprzątaj po swoim psie”. To zaskakująca informacja, ponieważ po ostatniej wymianie disów wielu fanów uważało, że temat został zamknięty.

Poprzednie starcie raperów

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że po tym jak Tede wydał album z dissami na Mesa w dniu premiery ostatniego albumu Mesa, a ten nie ustosunkował się sytuacji, wszyscy byli przekonani, że jest po beefie. Dziś jednak okazało się, że o północy będziemy świadkami kolejnej odsłony wojny między dwoma warszawskimi MC.

Co zrobi Tede?

Na razie brak informacji, jak Tede zareaguje na nowe dissy Mesa. Jedynym sygnałem jest zdjęcie opublikowane na jego Story, na którym raper pokazuje gest „fu*ka”. Nie wiadomo jednak, czy TDF zdecyduje się odpowiedzieć muzycznie na premierę o północy.

