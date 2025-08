Chłopiec z White Widow zaskakuje. Nowy numer z Maciasem zapowiada jego maxi singiel

fot. mat. pras.

„Cieszę się, że robisz taki progres, “Podoba mi się nowy styl Pawko”, “Pawko fresh”, “PAWKO, taki progres że to HEJ!!!” – to tylko jedne z licznych komentarzy, propsujących łódzkiego gracza, pod jego najnowszym klipem. “WSPÓLNE CELE” to numer o przyjacielskim podążaniu jedną wspólną drogą z tymi, którzy są dla nas najważniejsi. Nowy styl Pawko i mocna nawijka Maciasa siadły tak dobrze również dzięki producenckiemu wsparciu Hugepata. Za klip, który wylądował klasycznie na kanale White Widow, odpowiada Xawito.

Maxi singiel już w czwartek

Warto wspomnieć, że “WSPÓLNE CELE” są zapowiedzią maxi singla Chłopca. Do nowego numeru tym razem zaprosił Gucciego Mnicha. Track “KOCHAM TYLKO SIEBIE” z bitem od prxnce w streamingach już w ten czwartek. Kto czeka?