Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE

Moment z udziałem dziecka podczas Super Bowl Halftime Show 2026, kiedy Bad Bunny wręczył mu statuetkę Grammy, szybko obiegł media społecznościowe i stał się jednym z najbardziej poruszających fragmentów występu. Wbrew spekulacjom internautów potwierdzono jednak, że chłopiec nie był Liamem Conejo Ramosem, pięciolatkiem zatrzymanym wcześniej przez ICE.

Historyczny występ Bad Bunny’ego na Super Bowl LX

Bad Bunny wystąpił podczas Super Bowl LX w nocy z 8 na 9 lutego 2026 roku, zapisując się w historii jako pierwszy latynoski męski artysta oraz pierwszy wykonawca śpiewający głównie po hiszpańsku, który został headlinerem halftime show.

Portorykański artysta wcześniej pojawił się gościnnie podczas występu Jennifer Lopez w 2020 roku, jednak tegoroczny koncert był jego pełnoprawnym, autorskim show.

Gwiazdy na scenie: Lady Gaga, Ricky Martin i inni

Podczas swojego występu Bad Bunny’emu towarzyszyła plejada gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba oraz Karol G, co dodatkowo podkreśliło rangę wydarzenia i jego międzynarodowy charakter.

Grammy wręczone dziecku – symboliczny moment show

Jednym z najmocniejszych i najbardziej komentowanych momentów występu było przekazanie Grammy młodemu chłopcu. Artysta uklęknął przy dziecku, pogładził je po głowie i powiedział:

„Cree siempre en ti” („Zawsze wierz w siebie”).

Scena natychmiast stała się viralem, a widzowie zaczęli spekulować, że chłopcem jest Liam Conejo Ramos.

Kim jest Liam Conejo Ramos i skąd wzięły się spekulacje?

Liam Conejo Ramos to pięcioletni chłopiec, który w styczniu 2026 roku został zatrzymany wraz z ojcem przez ICE. Zdjęcia dziecka w niebieskiej czapce z uszami królika i z plecakiem Spider-Mana obiegły świat, czyniąc go symbolem brutalnej polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa.

Ponieważ Bad Bunny tydzień wcześniej podczas gali Grammy otwarcie krytykował ICE i apelował o miłość, empatię oraz akceptację, wielu widzów uznało, że gest na Super Bowl był bezpośrednim nawiązaniem do historii Liama.

To nie Liam – dziecko zabiera głos

Jak potwierdzono po występie, chłopiec obecny na scenie nie był Liamem Conejo Ramosem. Dziecko, które otrzymało Grammy, opisało swój udział w halftime show jako „największy zaszczyt w swoim życiu” i podkreśliło, że możliwość pojawienia się na scenie u boku Bad Bunny’ego była dla niego wyjątkowym przeżyciem.

Bad Bunny i konsekwentne przesłanie miłości

Gest przekazania Grammy idealnie wpisał się w narrację całego występu oraz ostatnich publicznych wystąpień artysty. Bad Bunny od miesięcy wykorzystuje swoją pozycję, by mówić o jedności, miłości i sprzeciwie wobec nienawiści, co czyni go jednym z najbardziej wpływowych artystów współczesnej popkultury.