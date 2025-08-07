Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

„Puść to głośniej” efekt współpracy Sentino z influencerami – Wojtkiem Golą i Blonskim.

Nowy numer – nowa energia na polskiej scenie

„Puść to głośniej” to propozycja łącząca charakterystyczny styl Sentino, melodyjne wstawki Goli oraz nowoczesne brzmienie, z którego znany jest Blonsky. Numer łączy trapowe wpływy z chwytliwym refrenem i klubowym klimatem, co czyni go doskonałą propozycją na letnie imprezy.