Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

„Puść to głośniej” efekt współpracy Sentino z influencerami – Wojtkiem Golą i Blonskim.
Nowy numer – nowa energia na polskiej scenie
„Puść to głośniej” to propozycja łącząca charakterystyczny styl Sentino, melodyjne wstawki Goli oraz nowoczesne brzmienie, z którego znany jest Blonsky. Numer łączy trapowe wpływy z chwytliwym refrenem i klubowym klimatem, co czyni go doskonałą propozycją na letnie imprezy.
Sentino – powrót do gry z nowym klimatem
W „Puść to głośniej” Sentino prezentuje bardziej imprezowe, lekkie oblicze, ale nie traci przy tym swojej wyrazistości. Jego zwrotka, pełna pewności siebie i klasycznego sznytu, nadaje ton całemu utworowi.
Blonsky komentując premierę „Puść to głośniej” napisał:
„Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”