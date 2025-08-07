Szukaj
Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

Blonsky i Gola łączą siły z Sentino w singlu „Puść to głośniej”.

2025.08.07

„Puść to głośniej” efekt współpracy Sentino z influencerami – Wojtkiem Golą i Blonskim.

Nowy numer – nowa energia na polskiej scenie

„Puść to głośniej” to propozycja łącząca charakterystyczny styl Sentino, melodyjne wstawki Goli oraz nowoczesne brzmienie, z którego znany jest Blonsky. Numer łączy trapowe wpływy z chwytliwym refrenem i klubowym klimatem, co czyni go doskonałą propozycją na letnie imprezy.

 

Sentino – powrót do gry z nowym klimatem

W „Puść to głośniej” Sentino prezentuje bardziej imprezowe, lekkie oblicze, ale nie traci przy tym swojej wyrazistości. Jego zwrotka, pełna pewności siebie i klasycznego sznytu, nadaje ton całemu utworowi.

 

Blonsky komentując premierę „Puść to głośniej” napisał:

„Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

