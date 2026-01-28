CGM

Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Po ponad dwuletniej przerwie wraca Chivas

2026.01.28

Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Po ponad dwuletniej przerwie Chivas oficjalnie ogłasza premierę swojego nowego albumu „DWADZIEŚCIASIEDEM.”, której data została wyznaczona na 27 marca 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem płyty wystartował preorder, dostępny na stronie chivasio.shop, gdzie fani mogą wybierać spośród aż 10 unikalnych produktów.

Preorder i wyjątkowe wydania

Oferta preorderowa jest bardzo bogata i obejmuje m.in.:

  • Limitowaną wersję CD zapakowaną w próżniową folię

  • Winyl z płynem w środku – nietypowa i kolekcjonerska edycja

  • Szeroką linię merchu – t-shirty, bluzy, a nawet czarne mydło

Co ciekawe, w przedsprzedaży dostępny jest także debiutancki album Chivasa „nauczyłem się przeklinać”, który po raz pierwszy ukazuje się na winylu z okazji 5-lecia premiery.

Nowy singiel promujący album

Na platformach streamingowych zadebiutował już nowy singiel Chivasa zatytułowany:

„NAWET NIE WIESZ JAK CHCIAŁBYM MÓC TO POCZUĆ JESZCZE RAZ”

Utwór utrzymany jest w nostalgicznym klimacie i stanowi bezpośrednie nawiązanie do pierwszego etapu twórczości artysty. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego stylu Chivasa, łączącego emocjonalne teksty z autorską produkcją.

Co usłyszymy na albumie „DWADZIEŚCIASIEDEM.”?

Oprócz nowego singla, na albumie znajdą się wcześniej wydane utwory:

  • „hellstar”

  • „GEN D”

  • „PÓKI JESTEŚ”

  • „DWA RAZY TYLE”

Pełna tracklista oraz lista gości pozostają na razie tajemnicą, co dodatkowo podgrzewa atmosferę oczekiwania wśród fanów.

