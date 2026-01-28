Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Po ponad dwuletniej przerwie Chivas oficjalnie ogłasza premierę swojego nowego albumu „DWADZIEŚCIASIEDEM.”, której data została wyznaczona na 27 marca 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem płyty wystartował preorder, dostępny na stronie chivasio.shop, gdzie fani mogą wybierać spośród aż 10 unikalnych produktów.
Preorder i wyjątkowe wydania
Oferta preorderowa jest bardzo bogata i obejmuje m.in.:
-
Limitowaną wersję CD zapakowaną w próżniową folię
-
Winyl z płynem w środku – nietypowa i kolekcjonerska edycja
-
Szeroką linię merchu – t-shirty, bluzy, a nawet czarne mydło
Co ciekawe, w przedsprzedaży dostępny jest także debiutancki album Chivasa „nauczyłem się przeklinać”, który po raz pierwszy ukazuje się na winylu z okazji 5-lecia premiery.
Nowy singiel promujący album
Na platformach streamingowych zadebiutował już nowy singiel Chivasa zatytułowany:
„NAWET NIE WIESZ JAK CHCIAŁBYM MÓC TO POCZUĆ JESZCZE RAZ”
Utwór utrzymany jest w nostalgicznym klimacie i stanowi bezpośrednie nawiązanie do pierwszego etapu twórczości artysty. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego stylu Chivasa, łączącego emocjonalne teksty z autorską produkcją.
Co usłyszymy na albumie „DWADZIEŚCIASIEDEM.”?
Oprócz nowego singla, na albumie znajdą się wcześniej wydane utwory:
-
„hellstar”
-
„GEN D”
-
„PÓKI JESTEŚ”
-
„DWA RAZY TYLE”
Pełna tracklista oraz lista gości pozostają na razie tajemnicą, co dodatkowo podgrzewa atmosferę oczekiwania wśród fanów.