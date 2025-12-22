Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

fot. kadr z wideo
Żabson zagrał chyba najdłuższy solowy koncert w swojej karierze – aż 4 godziny sola, a razem z zaproszonymi gośćmi wydarzenie trwało ponad 6 godzin. Na hali zebrało się ok. 4500 fanów, którzy świętowali X-lecie działalności rapera z Opoczna.
Chillwagon reaktywuje się po latach
Największym zaskoczeniem wieczoru był niespodziewany powrót Chillwagonu na scenę. Kolektyw pojawił się w niemal pełnym składzie – nieobecny był jedynie Qry, który przebywał za granicą. To pierwsze wspólne sceniczne wystąpienie ekipy od kilku lat.
Obok Żabsona na scenie wystąpili m.in.: Mata, Asster, Chillwagon.
Co istotne, raper większość koncertu wykonał solo – bez hypemana i bez backvocali, co podkreśliło jego sceniczną formę i wydolność.
Emocjonalny wpis rapera przed koncertem
Tuż przed wydarzeniem Żabson podzielił się na Instagramie emocjonalnym wpisem, w którym wyznał, że 2025 rok był najlepszym rokiem jego kariery i życia prywatnego. Podkreślił drogę pełną przeszkód, brak wsparcia ze strony środowiska i determinację w osiąganiu sukcesów.
„To był najlepszy rok w mojej karierze ale też najlepszy rok w moim życiu. Dzisiaj gram największy solowy koncert który wyprzedałem i myślę o tym jak na ostatniej trasie wtopiłem w chuj hajsu. Życie nieraz mnie testowało i poddawało próbie mimo tego nadal tu jestem. Nigdy nie byłem nikogo faworytem ani ulubieńcem a mimo to udało mi się osiągnąć tak wiele. Chcę być przykładem i bohaterem tych ludzi którzy nie mają wsparcia, dopingu i nigdy nie są wybierani jako pierwsi do drużyny. Przez całe życie próbowano mnie pomijać i umniejszać moim osiagnieciom ale ja zamiast prosić o uznanie po prostu robiłem swoje i pokazywałem swoją ciężką pracą że tak łatwo się mnie nie pozbędą. Płaczę jak to pisze pamiętając każdą ścianę którą musiałem zburzyć a stawiali mi ją ludzie którzy nie mogli znieść widoku kogoś takiego jak ja odnoszącego sukces. Ale to łzy szczęścia bo dzisiaj mam tysiące fanów którzy są dla mnie największym dopingiem i czytając wasze wiadomości do mnie wiem że dałem wam czasem kopa którego tak potrzebowaliście. Jesteście moją pewnością i wsparciem którego tak zawsze potrzebowałem a ja oddaje wam energię i wiarę w siebie której czasem wam brakuje.
Pamiętajcie czasem żeby los się do was uśmiechnął trzeba go rozśmieszyć, a ja całe życie mimo wielu smutków dalej z niego żartuje. 10 lat razem Kocham Was! Kocham życie! Jestem wdzięczny <3″