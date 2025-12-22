Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Tuż przed wydarzeniem Żabson podzielił się na Instagramie emocjonalnym wpisem, w którym wyznał, że 2025 rok był najlepszym rokiem jego kariery i życia prywatnego. Podkreślił drogę pełną przeszkód, brak wsparcia ze strony środowiska i determinację w osiąganiu sukcesów.

„To był najlepszy rok w mojej karierze ale też najlepszy rok w moim życiu. Dzisiaj gram największy solowy koncert który wyprzedałem i myślę o tym jak na ostatniej trasie wtopiłem w chuj hajsu. Życie nieraz mnie testowało i poddawało próbie mimo tego nadal tu jestem. Nigdy nie byłem nikogo faworytem ani ulubieńcem a mimo to udało mi się osiągnąć tak wiele. Chcę być przykładem i bohaterem tych ludzi którzy nie mają wsparcia, dopingu i nigdy nie są wybierani jako pierwsi do drużyny. Przez całe życie próbowano mnie pomijać i umniejszać moim osiagnieciom ale ja zamiast prosić o uznanie po prostu robiłem swoje i pokazywałem swoją ciężką pracą że tak łatwo się mnie nie pozbędą. Płaczę jak to pisze pamiętając każdą ścianę którą musiałem zburzyć a stawiali mi ją ludzie którzy nie mogli znieść widoku kogoś takiego jak ja odnoszącego sukces. Ale to łzy szczęścia bo dzisiaj mam tysiące fanów którzy są dla mnie największym dopingiem i czytając wasze wiadomości do mnie wiem że dałem wam czasem kopa którego tak potrzebowaliście. Jesteście moją pewnością i wsparciem którego tak zawsze potrzebowałem a ja oddaje wam energię i wiarę w siebie której czasem wam brakuje.

Pamiętajcie czasem żeby los się do was uśmiechnął trzeba go rozśmieszyć, a ja całe życie mimo wielu smutków dalej z niego żartuje. 10 lat razem Kocham Was! Kocham życie! Jestem wdzięczny <3″