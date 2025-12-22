CGM

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Na 4500 fanów, którzy wpadli na koncert Żabsona, czekała niespodzianka

2025.12.22

opublikował:

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

fot. kadr z wideo

Żabson zagrał chyba najdłuższy solowy koncert w swojej karierze – aż 4 godziny sola, a razem z zaproszonymi gośćmi wydarzenie trwało ponad 6 godzin. Na hali zebrało się ok. 4500 fanów, którzy świętowali X-lecie działalności rapera z Opoczna.

Chillwagon reaktywuje się po latach

Największym zaskoczeniem wieczoru był niespodziewany powrót Chillwagonu na scenę. Kolektyw pojawił się w niemal pełnym składzie – nieobecny był jedynie Qry, który przebywał za granicą. To pierwsze wspólne sceniczne wystąpienie ekipy od kilku lat.

Obok Żabsona na scenie wystąpili m.in.: Mata, Asster, Chillwagon.

Co istotne, raper większość koncertu wykonał solo – bez hypemana i bez backvocali, co podkreśliło jego sceniczną formę i wydolność.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez @popkillerpl

Emocjonalny wpis rapera przed koncertem

Tuż przed wydarzeniem Żabson podzielił się na Instagramie emocjonalnym wpisem, w którym wyznał, że 2025 rok był najlepszym rokiem jego kariery i życia prywatnego. Podkreślił drogę pełną przeszkód, brak wsparcia ze strony środowiska i determinację w osiąganiu sukcesów.

 

„To był najlepszy rok w mojej karierze ale też najlepszy rok w moim życiu. Dzisiaj gram największy solowy koncert który wyprzedałem i myślę o tym jak na ostatniej trasie wtopiłem w chuj hajsu. Życie nieraz mnie testowało i poddawało próbie mimo tego nadal tu jestem. Nigdy nie byłem nikogo faworytem ani ulubieńcem a mimo to udało mi się osiągnąć tak wiele. Chcę być przykładem i bohaterem tych ludzi którzy nie mają wsparcia, dopingu i nigdy nie są wybierani jako pierwsi do drużyny. Przez całe życie próbowano mnie pomijać i umniejszać moim osiagnieciom ale ja zamiast prosić o uznanie po prostu robiłem swoje i pokazywałem swoją ciężką pracą że tak łatwo się mnie nie pozbędą. Płaczę jak to pisze pamiętając każdą ścianę którą musiałem zburzyć a stawiali mi ją ludzie którzy nie mogli znieść widoku kogoś takiego jak ja odnoszącego sukces. Ale to łzy szczęścia bo dzisiaj mam tysiące fanów którzy są dla mnie największym dopingiem i czytając wasze wiadomości do mnie wiem że dałem wam czasem kopa którego tak potrzebowaliście. Jesteście moją pewnością i wsparciem którego tak zawsze potrzebowałem a ja oddaje wam energię i wiarę w siebie której czasem wam brakuje.
Pamiętajcie czasem żeby los się do was uśmiechnął trzeba go rozśmieszyć, a ja całe życie mimo wielu smutków dalej z niego żartuje. 10 lat razem Kocham Was! Kocham życie! Jestem wdzięczny <3″

Tagi


Popularne newsy

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”
NEWS

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”
NEWS

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”
NEWS

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera
NEWS

Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”
NEWS

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger
NEWS

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Polecane

CGM
Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christmas for This Dude?”

Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christm ...

Parodia świątecznego hitu Mariah Carey

25 minut temu

CGM
Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na scenę”

Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na sce ...

Upadek na scenie i przerwa w karierze

1 godzinę temu

CGM
Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Proces pełen kontrowersji i zwrotów akcji

1 godzinę temu

CGM
DESTRO prezentuje „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” 

DESTRO prezentuje „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” 

EP-ka finalisty Rap Generation już w sieci

3 godziny temu

CGM
„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja O ...

O czym nawija Mata w swoim najnowszy numerze

4 godziny temu

CGM
Aresztowano podejrzanego w sprawie napadu na dom Tekashiego

Aresztowano podejrzanego w sprawie napadu na dom Tekashiego

19-latek usłyszał szereg zarzutów

4 godziny temu