Cher wydała „The Farewell Tour” po raz pierwszy na winylu i w streamingu

fot. mat. pras.

Chcąc uczcić jedną z najbardziej pamiętnych tras w historii, Cher wydała koncertowy album „The Farewell Tour”. Klasyk po raz pierwszy ukazuje się na podwójnym winylu oraz w streamingu. Fani mogą liczyć też na edycję na różowym i purpurowym krążku.

Cher ogłosiła premierę, prezentując zniewalające nagranie live „All I Really Want To Do” wraz z towarzyszącym koncertowym teledyskiem. Napisana przez Boba Dylana piosenka, była jej pierwszym solowym przebojem, kiedy ukazała się latem 1965 roku.

Zremasterowany na nowo, ponadczasowy materiał zawiera trzy numery, które wcześniej pojawiły się wyłącznie w nagrodzonym Emmy filmie „Live! The Farewell Tour”: „Save Up All Your Tears”, „We All Sleep Alone” i „Different Kind of Love Song”.

Fani czekali 22 lata

W 2002 roku, laureatka Oscara i Grammy oraz członkini Rock and Roll Hall of Fame, wyruszyła w trasę „Living Proof: The Farewell Tour”, która objęła 325 występów. Tournée okazało się spektakularnym sukcesem, a Cher została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa za sprawą Najbardziej dochodowej trasy koncertowej artystki. Jeden z tych niezapomnianych show, z Miami, z 7 listopada 2002 roku, został udokumentowany w filmie „Live! The Farewell Tour” oraz na tak samo zatytułowanej płycie. Album ukazał się 26 sierpnia 2003 roku wyłącznie na CD. Teraz, 22 lata od oryginalnej premiery, „The Farewell Tour” w końcu trafia do streamingu i na winyl. Dzieło zawiera 18 oryginalnych piosenek oraz trzy bonusowe nagrania: „Save Up All Your Tears”, „We All Sleep Alone” i „Different Kind of Love Song”. Na set składają się utwory z wpływowego, niepodrabialnego dorobku Cher, by wymienić chociażby niezapomniane wykonania „Believe”, „If I Could Turn Back Time”, „Just Like Jesse James” i „All Or Nothing”.

W ubiegłym roku Cher wydała podsumowujący karierę zestaw „Forever” (2LP, CD) wraz z edycją cyfrową „Forever Fan Edition”. Ponadto, została wprowadzona do Rock & Roll Hall Of Fame, wieńcząc 2024 rok autobiografią „CHER: The Memoir, Part One”, która dotarła na szczyt listy bestsellerów „New York Timesa”.