Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa

„Freddie wciąż żyje w muzyce, której słuchamy cały czas"

2025.11.24

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa

fot. mat. pras.

Legendarny zespół Queen bada możliwości stworzenia hologramowego spektaklu, który przywróci publiczności oryginalny skład z Freddiem Mercurym i Johnem Deaconem. Pomysł porównywany jest do słynnego „ABBA Voyage”, które zadebiutowało w 2022 roku w Londynie

Brian May i Roger Taylor komentują pomysł hologramów

Gitarzysta Brian May podkreśla, że możliwość „ponownego spotkania” z byłymi członkami zespołu wirtualnie jest fascynująca.

„Freddie wciąż żyje w muzyce, której słuchamy cały czas. John jest z nami w podobny sposób, a teraz mamy mnóstwo innych możliwości” – mówi May.

Porównał to do swojej praktyki w koncertach Queen: podczas utworu ‘Love of My Life’, Freddie dołącza na ekranie. May zaznacza, że hologramowe show mogłoby przenieść to doświadczenie na zupełnie nowy poziom:

„Nie chodziłoby tylko o odtwarzanie starych nagrań. Tworzyłoby Queen tak, jakbyśmy tworzyli go dzisiaj. Bardzo podoba mi się pomysł, że możemy być oryginalnym Queen ponownie.”

Roger Taylor o technologii hologramów

Perkusista Roger Taylor przyznał, że choć podobało mu się ABBA Voyage, projekcje nie były dla niego do końca przekonujące.

„Technologia od czasu debiutu ABBA poszła tak do przodu, że można by zrobić znacznie więcej” – powiedział Taylor.

Współpraca z Adamem Lambertem i nowe projekty

May ujawnił, że Queen pracowali w studio z Adamem Lambertem, choć nie wszystko przerodziło się w konkretne wydawnictwa. Zespół nadal rozważa również występy w The Sphere w Las Vegas, które mogą być kolejnym krokiem w nowoczesnym podejściu do ich koncertów.

Hologramy Queen – co może nas czekać?

  • Odtworzenie pełnego oryginalnego składu Queen: Mercury, Deacon, May i Taylor.

  • Interaktywne, immersyjne doświadczenia podobne do ABBA Voyage.

  • Możliwość „współpracy” z Freddiem na scenie w technologii VR/3D.

  • Połączenie klasycznych hitów z nowoczesnymi efektami wizualnymi.

Queen pozostają jednym z najczęściej odtwarzanych zespołów rockowych XXI wieku w Wielkiej Brytanii, a każdy nowy projekt, hologramowy lub muzyczny, budzi ogromne zainteresowanie fanów.

