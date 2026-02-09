„Chciałem być kimś, a zostalem sobą”  Tymek i Urbański prezentują utwór promujący film „Król dopalaczy”

„Chciałem być kimś” to nowy utwór Tymka, który powstał specjalnie z myślą o filmie „Król dopalaczy”. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier kinowych 2026 roku. Wraz z premierą singla zaprezentowano również teledysk, zawierający kadry z filmu. Produkcja w reżyserii Pata Howla trafi do kin 13 marca.
„Chciałem być kimś” – muzyczny komentarz do historii bohatera
Nowy singiel Tymka to emocjonalna opowieść o ambicji, tożsamości i cenie, jaką płaci się za pogoń za sukcesem. Tekst piosenki bezpośrednio nawiązuje do losów Dawida – głównego bohatera filmu, granego przez Tomasza Włosoka.
„Chciałem być kimś, a zostałem sobą. Trzeba na nowo nauczyć się żyć” – śpiewa Tymek, oddając wewnętrzne rozdarcie postaci.
Utwór lirycznie koresponduje z filmową historią, jednak – jak podkreślają twórcy – jego pełny sens wybrzmi dopiero po obejrzeniu filmu.
Tymek i Wojtek Urbański ponownie razem
Za muzykę do singla odpowiada Wojtek Urbański – ceniony producent, kompozytor i laureat Fryderyka, znany m.in. z zespołu RYSY oraz pracy przy muzyce filmowej. To kolejna współpraca artysty z Tymkiem, z którym wcześniej stworzył m.in. album „Odrodzenie” oraz utwory „Oczko w głowie” i „Sophia Loren”.
„Słowa pisały się same, jakby czekały na odpowiednich ludzi do wyśpiewania” – przyznaje Tymek.
Brzmieniowo utwór balansuje między ciężką elektroniką a klimatem acidowym, m.in. dzięki wykorzystaniu charakterystycznych dźwięków TB303, które budują mroczną, gęstą atmosferę świata przedstawionego w filmie.
Teledysk z gwiazdorską obsadą filmu
W klipie do „Chciałem być kimś” pojawiają się fragmenty filmu „Król dopalaczy”, a na ekranie zobaczymy m.in.:
-
Tomasza Włosoka
-
Vanessę Aleksander
-
Łukasza Simlata
-
Jana Frycza
-
Grażynę Szapołowską
-
Janusza Chabiora
-
Agnieszkę Grochowską
Teledysk stanowi integralną część promocji filmu i wzmacnia jego emocjonalny przekaz.
„Król dopalaczy” – historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli
Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i opowiada historię zwykłego chłopaka, który buduje imperium legalnych dopalaczy, szybko zdobywając fortunę, wpływy i rozgłos. Świat luksusu, nieustannej imprezy i niebezpiecznych układów zaczyna się jednak rozpadać, gdy na jego drodze staje policjant, którego nie da się kupić.
To opowieść o:
-
ambicji i władzy,
-
cienkiej granicy między legalnością a przestępstwem,
-
miłości jako jedynej szansie na ocalenie.
Pierwszy film w Polsce finansowany przez crowdinvesting
„Król dopalaczy” to pierwsza w Polsce produkcja filmowa stworzona w modelu crowdinvestingu, która trafia do ogólnopolskiej dystrybucji kinowej. Czyni to projekt nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również istotnym momentem dla rynku filmowego w Polsce.
Informacje o filmie „Król dopalaczy”
-
Reżyseria: Pat Howl
-
Scenariusz: Pat Howl, Katarzyna Samson
-
Gatunek: film akcji
-
Produkcja: Król Dopalaczy Film S.A. (Polska, 2026)
-
Dystrybucja: Monolith Films
-
Premiera kinowa: 13 marca 2026