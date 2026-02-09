„Chciałem być kimś, a zostalem sobą”  Tymek i Urbański prezentują utwór promujący film „Król dopalaczy”

„Chciałem być kimś” to nowy utwór Tymka, który powstał specjalnie z myślą o filmie „Król dopalaczy”. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier kinowych 2026 roku. Wraz z premierą singla zaprezentowano również teledysk, zawierający kadry z filmu. Produkcja w reżyserii Pata Howla trafi do kin 13 marca.

„Chciałem być kimś” – muzyczny komentarz do historii bohatera

Nowy singiel Tymka to emocjonalna opowieść o ambicji, tożsamości i cenie, jaką płaci się za pogoń za sukcesem. Tekst piosenki bezpośrednio nawiązuje do losów Dawida – głównego bohatera filmu, granego przez Tomasza Włosoka.

„Chciałem być kimś, a zostałem sobą. Trzeba na nowo nauczyć się żyć” – śpiewa Tymek, oddając wewnętrzne rozdarcie postaci.

Utwór lirycznie koresponduje z filmową historią, jednak – jak podkreślają twórcy – jego pełny sens wybrzmi dopiero po obejrzeniu filmu.

Tymek i Wojtek Urbański ponownie razem

Za muzykę do singla odpowiada Wojtek Urbański – ceniony producent, kompozytor i laureat Fryderyka, znany m.in. z zespołu RYSY oraz pracy przy muzyce filmowej. To kolejna współpraca artysty z Tymkiem, z którym wcześniej stworzył m.in. album „Odrodzenie” oraz utwory „Oczko w głowie” i „Sophia Loren”.

„Słowa pisały się same, jakby czekały na odpowiednich ludzi do wyśpiewania” – przyznaje Tymek.

Brzmieniowo utwór balansuje między ciężką elektroniką a klimatem acidowym, m.in. dzięki wykorzystaniu charakterystycznych dźwięków TB303, które budują mroczną, gęstą atmosferę świata przedstawionego w filmie.

Teledysk z gwiazdorską obsadą filmu

W klipie do „Chciałem być kimś” pojawiają się fragmenty filmu „Król dopalaczy”, a na ekranie zobaczymy m.in.:

Tomasza Włosoka

Vanessę Aleksander

Łukasza Simlata

Jana Frycza

Grażynę Szapołowską

Janusza Chabiora

Agnieszkę Grochowską

Teledysk stanowi integralną część promocji filmu i wzmacnia jego emocjonalny przekaz.

„Król dopalaczy” – historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli

Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i opowiada historię zwykłego chłopaka, który buduje imperium legalnych dopalaczy, szybko zdobywając fortunę, wpływy i rozgłos. Świat luksusu, nieustannej imprezy i niebezpiecznych układów zaczyna się jednak rozpadać, gdy na jego drodze staje policjant, którego nie da się kupić.

To opowieść o:

ambicji i władzy,

cienkiej granicy między legalnością a przestępstwem,

miłości jako jedynej szansie na ocalenie.

Pierwszy film w Polsce finansowany przez crowdinvesting

„Król dopalaczy” to pierwsza w Polsce produkcja filmowa stworzona w modelu crowdinvestingu, która trafia do ogólnopolskiej dystrybucji kinowej. Czyni to projekt nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również istotnym momentem dla rynku filmowego w Polsce.

Informacje o filmie „Król dopalaczy”