Charlie XCX mówi po polsku w nowym poście na swoim Instagramie

Charli XCX zaskoczyła fanów nowym postem na Instagramie, w którym słyszmy jak mówi po polsku… Jej najnowsza rolka to zapowiedź premiery filmu 'Europcja”, który powstał w Warszawie.

Co wiemy o filmie „Erupcja”?

Reżyserem filmu jest Pete Ohs, znany z takich tytułów jak „Jethica”, „Poza zasięgiem” i „Youngstown”. Scenariusz, we współpracy z Charli XCX, napisał Jeremy O. Harris, twórca filmu „Zola”. Zdjęcia do produkcji realizowano w Warszawie, gdzie ekipa spędziła około trzech tygodni. Jak zdradziła Lena Góra, która zagrała u boku Chali XCX, część scen kręcono w jej prywatnym domu, a harmonogram zdjęć został dopasowany do dostępności piosenkarki.

Historia miłości silniejszej niż słowa

Film „Erupcja” opowiada historię dwóch kobiet, których relacja wykracza poza klasyczne pojęcie zakochania. Jak opisuje Lena Góra, to opowieść o miłości tak intensywnej i nieokiełznanej, że prowadzi do tytułowej erupcji – zarówno metaforycznej, jak i dosłownej. Twórcy zapowiadają emocjonalną, dziką i bezkompromisową historię, której pełny wymiar widzowie poznają dopiero w kinach.

Warszawa jako bohaterka filmu

Produkcja z udziałem Charli XCX to kolejny przykład zagranicznego filmu kręconego w Polsce. Wcześniej Jesse Eisenberg realizował w Warszawie zdjęcia do filmu „Prawdziwy ból”. Jednak „Erupcja” pokazuje stolicę z zupełnie innej perspektywy.

Według Leny Góry film jest swoistą pocztówką ze współczesnej Warszawy – młodej, dynamicznej, tętniącej życiem nocnym. Aktorka porównuje klimat produkcji raczej do filmu „Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka niż do dzieła Eisenberga. Bohaterki spacerują po charakterystycznych miejscach miasta, tańczą, imprezują i pokazują Warszawę w świeżym, autentycznym świetle.