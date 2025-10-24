Charlie Puth przedstawia nowy singiel „Changes” i zapowiada płytę „Whatever’s Clever!”

Szukaj
2025.10.24

Nowy album Charliego Putha – „Whatever’s Clever!”

Charlie Puth, nominowany do Grammy wokalista, producent i autor piosenek, zapowiedział premierę swojego czwartego albumu studyjnego zatytułowanego „Whatever’s Clever!”. Premiera płyty odbędzie się 6 marca 2026 roku, a już teraz artysta prezentuje pierwszy singiel z tego wydawnictwa – „Changes”.

Singiel „Changes” – powrót w szczytowej formie

Utwór „Changes” to dynamiczny, pełen pozytywnej energii singiel, w którym Charlie Puth łączy charakterystyczne dla siebie elementy: zaraźliwy hook, refren idealny do chóralnych zaśpiewów oraz solówki na pianinie. Jak podkreśla Rolling Stone Magazine, singiel plasuje się muzycznie między twórczością Steve’a Winwooda z lat 80., a utworem „Human Nature” Michaela Jacksona.

Wraz ze współproducentem BloodPopem, Puth prezentuje w tym utworze odważną i szczerym odsłonę swojej twórczości. „Changes” otwiera nowy rozdział w karierze artysty, pokazując go w pełnej kreatywnej i emocjonalnej formie.

Teledysk do „Changes” – retro vibe i Brooke Sansone

Oficjalny teledysk do „Changes” wyreżyserowała Charlotte Rutherford, a wideo zabawnie nawiązuje do dawno minionej ery przedcyfrowej. W klipie występuje również prawdziwa żona Charliego, Brooke Sansone, co nadaje produkcji osobisty i autentyczny wymiar.

Charlie Puth – artysta z rekordowymi sukcesami

Charlie Puth to jeden z najbardziej rozchwytywanych artystów współczesnej sceny muzycznej. Do tej pory zgromadził ponad 35 miliardów streamów i wydał 9 multiplatynowych singli, w tym hity:

  • „Attention”

  • „We Don’t Talk Anymore”

  • „See You Again”

Artysta może się również pochwalić czterema nominacjami do Grammy, trzema statuetkami Billboard Music Awards oraz nominacją do Złotego Globu.

Nadchodzący album i współprace

Czwarty album Charliego Putha będzie następcą płyty „CHARLIE” z 2022 roku, z której pochodzą przeboje „Light Switch” oraz „Left and Right” z udziałem Junga Kooka z BTS.

Współprace Charliego w ostatnich latach przyniosły mu także międzynarodowe sukcesy:

  • współautorstwo i produkcja singla „Slay” The Kid Laroi i Justina Biebera, który utrzymywał się 11 tygodni na szczycie Billboard Global 200,

  • współpraca z Gabby Barrett przy „I Hope Remix”, dająca Puthowi czwarty hit w top 10 Billboard Hot 100.

