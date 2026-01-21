CGM

Charlie Puth prezentuje nowy singiel, zapowiada album i ogłasza koncert w Warszawie

30 lipca 2026 artysta wystąpi w Warszawie na Letniej Scenie Progresji

2026.01.21

Charlie Puth prezentuje nowy singiel, zapowiada album i ogłasza koncert w Warszawie

Charlie Puth przedstawił swój najnowszy singiel „Beat Yourself Up”, zapowiadający nadchodzący studyjny album zatytułowany „Whatever’s Clever!”, który ukaże się 27 marca 2026 roku.

„Beat Yourself Up” – osobisty singiel Charliego Putha

Charlie Puth wyjaśnia genezę utworu:

„‘Beat Yourself Up’ początkowo było opowieścią, którą chciałem się podzielić z przyjacielem. Nigdy nie byliśmy zbyt wylewni, więc po prostu napisałem piosenkę. Chciałem mu powiedzieć, że choć popełnił błąd, nie powinien być dla siebie zbyt surowy. Chciałem go zapewnić, że będzie lepiej i że nie jest sam. Kiedy jednak pisałem ten tekst, zdałem sobie sprawę, że te słowa nie były tylko dla mnie i mojego przyjaciela, ale także dla wielu innych osób, które są dla siebie zbyt surowe. To przesłanie, by iść dalej i być dla siebie życzliwym.”

Singiel powstał we współpracy z producentem BLOODPOP i zapowiada najbardziej osobisty i odkrywczy etap w karierze muzycznej Putha.

Trasa koncertowa i występ w Warszawie

Wraz z premierą singla Charlie Puth ogłosił swoją największą dotychczas trasę koncertową. Podczas tournée 30 lipca 2026 artysta wystąpi w Warszawie na Letniej Scenie Progresji, prezentując zarówno nowe utwory, jak i największe hity.

Charlie Puth – osiągnięcia i współprace

Charlie Puth to nominowany do GRAMMY wokalista i producent, który zgromadził ponad 35 miliardów streamów. W jego dorobku znajduje się 9 multiplatynowych singli, w tym przeboje: Attention, We Don’t Talk Anymore czy See You Again. Artysta zdobył także 4 nominacje do GRAMMY, jedną nominację do Złotych Globów oraz 3 nagrody Billboard Music Awards.

Obecnie pracuje nad czwartym albumem studyjnym, który będzie następcą płyty CHARLIE (2022), z której pochodzą przeboje Light Switch oraz Left and Right we współpracy z Jungiem Kookiem z BTS.

Dodatkowo jego utwór Stay, stworzony dla The Kid Laroi i Justina Biebera, utrzymywał się 11 tygodni na szczycie Billboard Global 200, a remiks I Hope z Gabby Barrett zapewnił mu dziesiąty numer 1 w zestawieniu Billboard Hot 100.

