Charli XCX szczerze o kryzysie psychicznym. „Jestem w najgorszym miejscu mentalnie w swoim życiu”

Charli XCX zaskoczyła fanów niezwykle szczerym wyznaniem. Artystka, która przygotowuje się do premiery nowego albumu „Music, Fashion, Film”, przyznała, że mierzy się obecnie z poważnymi problemami psychicznymi. W najnowszym wywiadzie gwiazda otwarcie opowiedziała o wpływie sławy, mediów społecznościowych i nieustannej presji na swoje samopoczucie.

W rozmowie dla magazynu Rolling Stone Charli XCX wyznała, że znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia pod względem zdrowia psychicznego.

– Ostatnio naprawdę zmagam się ze swoim zdrowiem psychicznym. Jeśli mam być szczera, jestem w najgorszym miejscu mentalnie, w jakim kiedykolwiek byłam – powiedziała artystka.

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Media społecznościowe pogłębiają problemy

Wokalistka przyznała, że ograniczyła swoją obecność w sieci, ponieważ internetowy szum i nieustanne komentarze zaczęły negatywnie wpływać na jej samopoczucie. Choć przez lata była jedną z najbardziej aktywnych artystek online, dziś świadomie dystansuje się od mediów społecznościowych.

Jak podkreśla, dyskusje wokół jej osoby bywają przytłaczające, a emocje stały się wyjątkowo niestabilne.

– Moje emocje są teraz bardzo, bardzo zmienne. Naprawdę trudno mi sobie z tym poradzić – wyznała.

Wsparcie od Matty’ego Healy’ego

Charli zdradziła również, że w trudnym okresie mogła liczyć na wsparcie Matty’ego Healy’ego z zespołu The 1975. Muzyk miał pomagać jej radzić sobie z napięciem związanym z karierą i życiem publicznym.

Jednocześnie artystka przyznaje, że nadal trudno jest jej zaakceptować niektóre reakcje internautów oraz nieustanną ocenę, której podlegają współcześni wykonawcy.

Nowy album już w lipcu

Mimo osobistych trudności Charli XCX nie zwalnia tempa. Już 24 lipca ukaże się jej nowy album „Music, Fashion, Film”. Wokalistka podkreśla jednak, że projekt nie będzie rockową płytą, choć wcześniejsze zapowiedzi wywołały wiele spekulacji wśród fanów.

Do tej pory artystka zaprezentowała dwa utwory promujące wydawnictwo – „Rock Music” oraz „SS26”. Nowy materiał ma być kolejnym etapem w jej muzycznej ewolucji i odejściem od estetyki albumu „Brat”.

Fani wspierają Charli XCX

Szczere wyznanie Charli XCX wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu fanów dziękuje artystce za otwartość i podkreśla, że jej słowa mogą pomóc osobom mierzącym się z podobnymi problemami.

Choć gwiazda przechodzi obecnie trudny okres, już w sierpniu wróci na scenę jako jedna z głównych gwiazd festiwalu Reading & Leeds, gdzie po raz pierwszy wystąpi w roli headlinerki.