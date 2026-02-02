Charli XCX o nagraniu utworu do Jamesa Bonda: „Nie sądzę, że jestem do tego stworzona”

Charli XCX zabrała głos w sprawie ewentualnego nagrania tematu przewodniego do filmu James Bond. W rozmowie na The Julia Cunningham Show artystka przyznała, że nie czuje się „stworzoną” do tego rodzaju utworów, choć zaznaczyła, że nie odrzuca takiej możliwości, jeśli twórcy by się do niej zwrócili.

Dlaczego Charli XCX uważa, że nie pasuje do Bond?

Piosenkarka przyznała, że jej styl wokalny, oparty na AutoTune, może nie odpowiadać klasycznym wymogom ścieżki dźwiękowej Bonda.

– Myślę, że prawdopodobnie śpiewam zbyt mocno z AutoTune, by nagrać numer do James Bond. Nigdy nie mów nigdy – dodała Charli XCX, podkreślając, że jest otwarta na propozycję, jeśli producenci zdecydują się do niej zadzwonić.

Nowe projekty muzyczne i filmowe

Obecnie Charli XCX pracuje nad soundtrackiem do nowej adaptacji „Wuthering Heights” w reżyserii Emerald Fennell, w której występują Jacob Elordi i Margot Robbie. Album ukaże się 13 lutego 2026 i jest już dostępny w przedsprzedaży.

Równocześnie wokalistka planuje rozwijać swoją karierę aktorską. W nadchodzącym roku ma wystąpić w kilku projektach filmowych i telewizyjnych, w tym w mockumencie „The Moment”, który trafi do kin w Wielkiej Brytanii 20 lutego 2026.

James Bond: kto nagra kolejny temat przewodni?

W historii serii James Bond ścieżki dźwiękowe nagrywali m.in. Tom Jones, Shirley Bassey, Paul McCartney, a w ostatnich latach – Adele, Sam Smith i Billie Eilish.

Obecnie prawa do serii posiada Amazon MGM, a reżyserią nowego filmu zajmie się Denis Villeneuve, natomiast scenariusz przygotuje Steven Knight („Peaky Blinders”). Twórcy poszukują nowej gwiazdy w roli Bonda po odejściu Daniela Craiga, a wśród kandydatów największe szanse według bukmacherów ma Callum Turner.

Charli XCX: inspiracja filmem przewyższa muzykę

Po sukcesie albumu „Brat” artystka przyznała, że czuje się bardziej zainspirowana światem filmu niż muzyką. Jej nadchodzący projekt muzyczny do „Wuthering Heights” ma znacząco odbiegać stylistycznie od poprzedniego krążka.