Charli XCX milczy w sprawie potencjalnego dissu Taylor Swift

Fani spekulują, że najnowszy utwór Taylor Swift może być odpowiedzią na Charli XCX, jednak sama artystka nie komentuje tych przypuszczeń.

Kontrowersje wokół „Actually Romantic”

Taylor Swift wydała swoją 12. płytę studyjną The Life Of A Showgirl, a utwór „Actually Romantic” przyciągnął uwagę fanów, którzy doszukiwali się w nim aluzji do Charli XCX. W tekście piosenki Swift śpiewa:

„I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave / High-fived my ex and then said you’re glad he ghosted me…”

Wielu uznało to za odniesienie do „Sympathy Is A Knife” z albumu Brat Charli, w którym pojawiają się linie sugerujące napięcie między artystkami.

Swift tłumaczyła jednak, że „Actually Romantic” opowiada o sytuacji, gdy ktoś prowadzi jednostronną, konfliktową relację w naszym życiu „na własnym polu, nieświadomie dla nas”.

Charli XCX nie komentuje spekulacji

W wywiadzie dla Vanity Fair Charli XCX odmówiła komentarza na temat możliwego diss tracka. Ani ona, ani Taylor Swift nie potwierdziły, że ich utwory odnoszą się do siebie nawzajem.

Pomimo tego, obie artystki wielokrotnie chwaliły się wzajemnie publicznie. Swift określiła twórczość Charli jako „surrealistyczną i wynalazczą”, a Charli krytykowała fanów, którzy szerzyli niezdrowe komentarze wobec Swift.