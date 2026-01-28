Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner wystąpiły w najnowszym teledysku do utworu „Residue”, skomponowanego przez A.G. Cooka na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu A24 „The Moment”. Film jest mockumentary, w którym Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie, przygotowując się do swojej pierwszej trasy koncertowej.

Teledysk pełen energii i tańca

Trzyminutowy teledysk charakteryzuje się elektroniczną i techno-heavy produkcją. Wideo pokazuje kilkanaście tancerek będących sobowtórami Charli. Pod koniec klipu pojawia się także Kylie Jenner, dodając całości wyjątkowego efektu.

Premiera filmu The Moment

Film miał premierę 23 stycznia 2026 roku na Sundance Film Festival i stał się najszybciej sprzedającym się ograniczonym wydaniem w historii niezależnej wytwórni A24. W kinach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i Los Angeles, film zadebiutuje 30 stycznia 2026 roku. W tym momencie nie podano jeszcze daty premiery na Filipinach.

Obsada filmu obejmuje również:

Rosannę Arquette jako Tammy Pitman

Kate Berlant jako Molly Jean Bush

Alexandra Skarsgårda jako Johannes Godwin

fikcyjne wersje Rachel Sennott, Julia Fox i Kylie Jenner

Charli XCX i współpraca z A.G. Cookiem

A.G. Cook, częsty współpracownik Charli XCX, był producentem wykonawczym jej mixtape’ów Number 1 Angel i Pop 2, a także albumów Charli, how i’m feeling now i Brat. Współpraca przy utworze „Residue” pokazuje ich kontynuowaną kreatywną synergę w muzyce elektronicznej i pop.

Projekty filmowe Charli XCX w 2026 roku

W tym roku Charli XCX wystąpi w kilku produkcjach filmowych, w tym:

I Want Your Sex

The Gallerist

Faces of Death

Ponadto będzie odpowiedzialna za kompozycję ścieżek dźwiękowych do filmów Wuthering Heights i Mother Mary.