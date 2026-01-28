CGM

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

2026.01.28

opublikował:

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner wystąpiły w najnowszym teledysku do utworu „Residue”, skomponowanego przez A.G. Cooka na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu A24 „The Moment”. Film jest mockumentary, w którym Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie, przygotowując się do swojej pierwszej trasy koncertowej.

Teledysk pełen energii i tańca

Trzyminutowy teledysk charakteryzuje się elektroniczną i techno-heavy produkcją. Wideo pokazuje kilkanaście tancerek będących sobowtórami Charli. Pod koniec klipu pojawia się także Kylie Jenner, dodając całości wyjątkowego efektu.

Premiera filmu The Moment

Film miał premierę 23 stycznia 2026 roku na Sundance Film Festival i stał się najszybciej sprzedającym się ograniczonym wydaniem w historii niezależnej wytwórni A24. W kinach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i Los Angeles, film zadebiutuje 30 stycznia 2026 roku. W tym momencie nie podano jeszcze daty premiery na Filipinach.

Obsada filmu obejmuje również:

  • Rosannę Arquette jako Tammy Pitman

  • Kate Berlant jako Molly Jean Bush

  • Alexandra Skarsgårda jako Johannes Godwin

  • fikcyjne wersje Rachel Sennott, Julia Fox i Kylie Jenner

Charli XCX i współpraca z A.G. Cookiem

A.G. Cook, częsty współpracownik Charli XCX, był producentem wykonawczym jej mixtape’ów Number 1 Angel i Pop 2, a także albumów Charli, how i’m feeling now i Brat. Współpraca przy utworze „Residue” pokazuje ich kontynuowaną kreatywną synergę w muzyce elektronicznej i pop.

Projekty filmowe Charli XCX w 2026 roku

W tym roku Charli XCX wystąpi w kilku produkcjach filmowych, w tym:

  • I Want Your Sex

  • The Gallerist

  • Faces of Death

Ponadto będzie odpowiedzialna za kompozycję ścieżek dźwiękowych do filmów Wuthering Heights i Mother Mary.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt ...

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

1 godzinę temu

CGM
Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Pelt ...

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

1 godzinę temu

CGM
Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

1 godzinę temu

CGM
Empire of the Sun wracają do Polski

Empire of the Sun wracają do Polski

Ikony alternatywnego elektro-popu wystąpią w Warszawie

2 godziny temu