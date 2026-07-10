Chappell Roan zaskoczyła wyznaniem podczas koncertu Rosalíi. Ta historia stała się inspiracją do hitu „Casual”

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Chappell Roan pojawiła się niespodziewanie podczas koncertu Rosalíi w Oakland, gdzie podzieliła się bardzo osobistą historią. Wokalistka opowiedziała o nieudanej relacji, która – jak wyznała – stała się inspiracją do napisania jednego z jej najpopularniejszych utworów, „Casual”.

Chappell Roan gościem specjalnym na koncercie Rosalíi

W ramach trasy „Lux Tour” Rosalía zaprasza na scenę znanych artystów, którzy dzielą się z publicznością osobistymi wyznaniami. W poprzednich koncertach udział wzięły między innymi Lola Young, Karol G oraz Maggie Rogers.

Podczas występu w Oakland Arena niespodziewanie pojawiła się Chappell Roan, która opowiedziała historię ze swojego życia uczuciowego.

Historia krótkiej relacji, która zakończyła się rozczarowaniem

Artystka wspominała znajomość rozpoczętą jeszcze w czasie pandemii. Przez trzy miesiące utrzymywała kontakt z pewną osobą wyłącznie przez internet, zanim doszło do ich pierwszego spotkania w Los Angeles.

Jak przyznała, randka była dla niej wyjątkowa i zakończyła się pocałunkiem. Kilka dni później kontakt nagle się urwał. Gdy sama odezwała się do tej osoby, usłyszała, że ta poznała już kogoś innego.

Później wspólny znajomy przekazał jej, że druga strona uważała ich relację jedynie za przelotną znajomość i nie rozumiała, dlaczego Chappell Roan tak mocno przeżyła rozstanie.

Tak powstała piosenka „Casual”

Na zakończenie swojej opowieści Chappell Roan zdradziła, że właśnie te wydarzenia stały się inspiracją do napisania utworu „Casual”.

Piosenka opowiada o bólu po zakończeniu relacji, która dla jednej osoby była czymś znacznie ważniejszym niż dla drugiej. To właśnie szczere emocje sprawiły, że utwór zdobył ogromną popularność wśród fanów wokalistki.

Rosalía wsparła Chappell Roan ze sceny

Po wyznaniu artystki Rosalía odniosła się do historii swojej gościni i nawiązała do własnego utworu „La Perla”. Hiszpańska gwiazda wyjaśniła, że w jej kraju określenie „perła” bywa używane ironicznie wobec osób, które źle traktują innych.

Na zakończenie skierowała do Chappell Roan słowa wsparcia, podkreślając, że zasługuje na kogoś, kto odwzajemni jej uczucia.