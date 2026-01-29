Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

fot. mat. pras.

Chappell Roan, wokalistka Pink Pony Club, została uhonorowana Harmoniser Award podczas Resonator Awards za swoje działania na rzecz społeczności LGBTQ. Nagroda przyznawana jest artystom, którzy wykorzystują swoją muzykę do wprowadzania pozytywnych zmian społecznych.

Mądre słowa podczas przemówienia

Po odebraniu nagrody od Nancy Wilson z zespołu Heart, Chappell Roan wygłosiła przemyślane przemówienie, w którym podkreśliła znaczenie odpowiedzialności osób mających wpływ i środki finansowe:

„Nie wiem, co innego robić, poza tym, że widzę innych ludzi robiących dobre rzeczy, słucham trans osób potrzebujących reprezentacji, opieki zdrowotnej i wsparcia finansowego. Uważam, że to obowiązek każdego artysty – i każdej osoby z pieniędzmi – dzielić się nimi. Nie wiem, co innego oznacza harmonia, jeśli nie dawanie.”

Zaangażowanie w społeczność LGBTQ

Chappell Roan od dawna angażuje się w działania wspierające społeczność LGBTQ. Podczas trasy koncertowej Visions of Damsels & Other Dangerous Things Tour 2025 artystka przekazała 1 dolara ze sprzedaży każdego biletu na organizacje wspierające młodych gejów i osoby transpłciowe potrzebujące wsparcia finansowego.

Wcześniej również publicznie zabierała głos w sprawach praw osób LGBTQ, w tym na Governor’s Ball 2024, zachęcając do zwiększenia reprezentacji i wsparcia dla potrzebujących.

Resonator Awards 2026 – gala pełna gwiazd

Tegoroczne Resonator Awards, prowadzone przez Freda Armisena, uhonorowały także takie artystki jak Chaka Khan, St Vincent, Haim i Amy Allen. Wydarzenie podkreśliło rolę muzyki w tworzeniu pozytywnych zmian społecznych i promowaniu równości.

Chappell Roan swoim przemówieniem i działalnością społeczną pokazuje, że artysta może łączyć muzykę z realnym wpływem na świat.



