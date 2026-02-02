Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

CGM

Tegoroczna gala Grammy 2026 pełna była wyjątkowych i kontrowersyjnych stylizacji. Jedną z nich była kreacja Chappell Roan, która zdecydowała się na suknię z prześwitami i… obnażonym biustem. Artystka pojawiła się na ściance, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów.

Kreacja Chappell Roan

Na czerwonym dywanie Chappell Roan miała na sobie delikatną, półprzezroczystą suknię, do której początkowo dobrała długą pelerynę z tego samego materiału. Po szybkim zdjęciu szala artystka odsłoniła biust, eksponując swoją odważną stylizację. Fotoreporterzy mieli okazję uchwycić pełen efekt kreacji, a Chappell pewnie pozowała, prezentując różnorodne pozy na zdjęcia.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by People Magazine (@people)

Grammy 2026 – więcej odważnych stylizacji

Gala Grammy to nie tylko rozdanie nagród, ale także okazja dla gwiazd do wyrażenia siebie poprzez modę. W tym roku uwagę przyciągały również:

  • Lady Gaga w kreacji z piórami

  • Sabrina Carpenter w zwiewnej sukni

  • Bieberowie w eleganckich stylizacjach

 

View this post on Instagram

 

A post shared by People Magazine (@people)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by People Magazine (@people)

 

