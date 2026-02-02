Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

fot. mat. pras.

Tegoroczna gala Grammy 2026 pełna była wyjątkowych i kontrowersyjnych stylizacji. Jedną z nich była kreacja Chappell Roan, która zdecydowała się na suknię z prześwitami i… obnażonym biustem. Artystka pojawiła się na ściance, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów.

Kreacja Chappell Roan

Na czerwonym dywanie Chappell Roan miała na sobie delikatną, półprzezroczystą suknię, do której początkowo dobrała długą pelerynę z tego samego materiału. Po szybkim zdjęciu szala artystka odsłoniła biust, eksponując swoją odważną stylizację. Fotoreporterzy mieli okazję uchwycić pełen efekt kreacji, a Chappell pewnie pozowała, prezentując różnorodne pozy na zdjęcia.