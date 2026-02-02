Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

fot. mat. pras.
Tegoroczna gala Grammy 2026 pełna była wyjątkowych i kontrowersyjnych stylizacji. Jedną z nich była kreacja Chappell Roan, która zdecydowała się na suknię z prześwitami i… obnażonym biustem. Artystka pojawiła się na ściance, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów.
Kreacja Chappell Roan
Na czerwonym dywanie Chappell Roan miała na sobie delikatną, półprzezroczystą suknię, do której początkowo dobrała długą pelerynę z tego samego materiału. Po szybkim zdjęciu szala artystka odsłoniła biust, eksponując swoją odważną stylizację. Fotoreporterzy mieli okazję uchwycić pełen efekt kreacji, a Chappell pewnie pozowała, prezentując różnorodne pozy na zdjęcia.
View this post on Instagram
Grammy 2026 – więcej odważnych stylizacji
Gala Grammy to nie tylko rozdanie nagród, ale także okazja dla gwiazd do wyrażenia siebie poprzez modę. W tym roku uwagę przyciągały również:
-
Lady Gaga w kreacji z piórami
-
Sabrina Carpenter w zwiewnej sukni
-
Bieberowie w eleganckich stylizacjach
View this post on Instagram
View this post on Instagram