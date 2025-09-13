Szukaj
Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach

W projekt zaangażowany jest m.in. Dudek P56.

2025.09.13

fot. mat. pras.

Cezary Pazura – jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów – zagra jedną z głównych ról w filmie „O co tu chodzi?! – historia na wersach oparta!” w reżyserii Marcina Huzara. Pazura wcieli się w policjanta kryminalnego, który stara się rozwikłać zagadki opowiedziane w legendarnych ośmiowersówkach Elity Kaliskiej. Scenariuszem zajął się autor ekranizowanych wersów Krzysztof „Gorzki” Gorzkiewicz we współpracy z Adamem Maciejewskim i Dudkiem P56.

Pierwsza część utworu „O co tu chodzi”, która ukazała się 25 lat temu, przez wiele miesięcy zajmowała topowe miejsca na listach przebojów Vivy Polska i MTV Polska. Teraz grupa wraca z drugą odsłoną, nagraną z gościnnym udziałem Dudka P56 – teledysk można sprawdzić poniżej.

Elita Kaliska wraca po 25 latach

Film ma być czymś wyjątkowym – to pierwszy w Polsce obraz, którego scenariusz w całości oparty jest na hip-hopowych wersach, przedstawiających prawdziwe ludzkie historie. Reżyserią zajął się Marcin Huzar, a w obsadzie mają pojawić się czołowi polscy aktorzy.

Elita Kaliska to zespół kultowy dla pokolenia wychowanego na polskim hip-hopie. Po sukcesie pierwszych nagrań DJ Adams poszedł w stronę muzyki klubowej, a Gorzki nagrywał solo i współpracował m.in. z takimi gwiazdami rapu amerykańskiego jak Snoop Dogg, Onyx, Bizarre z D12, Mopreme Shakur, Curtis Young (syn Dr. Dre) Truth Hurts, czy Kurtis Blow, ale też z polskimi raperami – m.in. Liroyem, Pihem, Pękiem czy Bilonem.

Nowa płyta Elity Kaliskiej „25” to powrót po 25 latach na scenę oraz mieszanka polskich i zagranicznych artystów – obok Numera Raz, Dioxa czy Mei czy amerykańskich weteranów takich jak Ras Kass, Craig G, JT Bigga Figga, AfuRa, Suge Knight usłyszymy też Krzysztofa Cugowskiego czy Krzysztofa Antkowiaka. Na płycie nie zabrakło reprezentantów sceny kaliskiej (jak eSeRTe, Hado, Cedar, Born, Suchy, Eber czy Marcel Tułacz)

Utwory Elity Kaliskiej można już sprawdzać za darmo na elitakaliska.pl, a fizyczna wersja płyty ukaże się niebawem.

