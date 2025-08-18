Cenicie aktorski talent Ice Cube’a? Zobaczcie nową reklamę „Minecrafta” z jego udziałem

fot. kadr z wideo

Po tym jak krytycy i media zmiażdżyli remake „Wojny światów” z udziałem Ice Cube’a, film wydaje się jednym z faworytów do Złotych Malin. Na szczęście Cube potrafi odwrócić złą passę i po złym występie w jeszcze gorszym filmie, zalicza świetną rolę w… reklamie „Minecrafta”.

W nowym spocie promującym grę raper wciela się w rzeczoznawcę, który obsługuje roszczenia graczy.

Ice Cube rzeczoznawcą w nowej reklamie „Minecrafta”

– Jestem Ice Cube, a to jest moje kostkowe biurko. Ubezpieczam wasze kostki. Jeśli zostawiłeś gaz podczas zsiadania ze swojego ghasta albo po prostu, prosto z mostu, umarłeś, możesz być uprawniony do jednorazowego odszkodowania. Wyślij mi, Ice Cube’owi, nagranie swojej wpadki w „Minecrafcie” i złóż Cube Claim już dziś – zachęca pan Kostka Lodu.

