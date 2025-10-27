Szukaj
CGM

Celeste twierdzi, że wytwórnia jej grozi i ją szantażuje 

Konflikt z wytwórnią Polydor

2025.10.27

opublikował:

Celeste twierdzi, że wytwórnia jej grozi i ją szantażuje 

Brytyjska wokalistka Celeste, znana z hitu „Stop This Flame”, ujawniła, że jej wytwórnia Polydor rzekomo groziła jej zerwaniem kontraktu. Artystka przygotowuje się do premiery nowego albumu „Woman Of Faces”, który ukaże się 14 listopada, jednak pojawiły się napięcia wokół dwóch utworów, które wytwórnia chciała, aby znalazły się na płycie.

Konflikt z wytwórnią Polydor

Celeste twierdzi, że spotkała się z „konsekwencjami” za niepodporządkowanie się wymogom wytwórni. Artystka miała również otrzymać instrukcję, by „ciągle tworzyć treści w mediach społecznościowych”, w przeciwnym razie groziła jej utrata wsparcia wytwórni.

W swojej relacji na Instagram Story Celeste napisała:

„Muszę być teraz szczera i powiedzieć, że dzieją się naprawdę popieprzone rzeczy za kulisami, ale mimo to idę do przodu… Powiedziano mi też, że jeśli nie będę publikować, nie będę tworzyć „treści”, to nie otrzymam wsparcia od mojej wytwórni. Mam album, który wychodzi 14 listopada, nad którym naprawdę ciężko pracowałam, żeby w ogóle powstał, mimo wielu nieprzyjemnych okoliczności. W pewnym momencie grożono mi zerwaniem kontraktu, jeśli nie dodam dwóch konkretnych utworów na album, a teraz czuję, że pokazuje mi się zestaw konsekwencji za to, że nie robię tego, co mi każą. Wygląda też na to, że niektóre moje pomysły i twórcy, z którymi mam relacje, są wykorzystywani w innych projektach, które mają większe zasoby.”

Celeste i sukces debiutanckiego albumu

Jej debiutancki album „Not Your Muse” przyniósł Celeste ogromny sukces, czyniąc ją pierwszą brytyjską artystką od pięciu lat, której debiut osiągnął numer jeden na UK Albums Chart. Teraz wokalistka stara się utrzymać swoją artystyczną niezależność przy pracy nad nowym albumem, pomimo konfliktów z wytwórnią.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Radiohead nie zagra w Izraelu. Thom Yorke krytykuje rząd Netanjahu

Radiohead nie zagra w Izraelu. Thom Yorke krytykuje rząd Netanjahu

Thom Yroke odniósł się do krytyki ruchu BDS. Rogera Watersa i innych artystów

5 minut temu

CGM
George Clooney wspomina, jak kiedyś nakrzyczał na niegp Frank Sinatra

George Clooney wspomina, jak kiedyś nakrzyczał na niegp Frank Sinatra

Clooney i jego wczesne doświadczenia w Hollywood

10 minut temu

CGM
Julia Kamińska prezentuje nowy singiel „MORZE” – poetycka podróż na granicy światów

Julia Kamińska prezentuje nowy singiel „MORZE” – poetycka podróż ...

Utwór opowiada o spotkaniu na granicy światów

17 minut temu

CGM
Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktor ...

Nowa para w show-biznesie?

18 minut temu

CGM
Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostw ...

"Radziłbym zmienić dziedzinę"

30 minut temu

CGM
Maryla Rodowicz zapowiada album „Niech żyje bal”. Na płycie mnóstwo artystów młodego pokolenia

Maryla Rodowicz zapowiada album „Niech żyje bal”. Na płycie mnóstwo ar ...

Premiera już 14 listopada

1 godzinę temu