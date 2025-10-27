Celeste twierdzi, że wytwórnia jej grozi i ją szantażuje 

Brytyjska wokalistka Celeste, znana z hitu „Stop This Flame”, ujawniła, że jej wytwórnia Polydor rzekomo groziła jej zerwaniem kontraktu. Artystka przygotowuje się do premiery nowego albumu „Woman Of Faces”, który ukaże się 14 listopada, jednak pojawiły się napięcia wokół dwóch utworów, które wytwórnia chciała, aby znalazły się na płycie.

Konflikt z wytwórnią Polydor

Celeste twierdzi, że spotkała się z „konsekwencjami” za niepodporządkowanie się wymogom wytwórni. Artystka miała również otrzymać instrukcję, by „ciągle tworzyć treści w mediach społecznościowych”, w przeciwnym razie groziła jej utrata wsparcia wytwórni.

W swojej relacji na Instagram Story Celeste napisała:

„Muszę być teraz szczera i powiedzieć, że dzieją się naprawdę popieprzone rzeczy za kulisami, ale mimo to idę do przodu… Powiedziano mi też, że jeśli nie będę publikować, nie będę tworzyć „treści”, to nie otrzymam wsparcia od mojej wytwórni. Mam album, który wychodzi 14 listopada, nad którym naprawdę ciężko pracowałam, żeby w ogóle powstał, mimo wielu nieprzyjemnych okoliczności. W pewnym momencie grożono mi zerwaniem kontraktu, jeśli nie dodam dwóch konkretnych utworów na album, a teraz czuję, że pokazuje mi się zestaw konsekwencji za to, że nie robię tego, co mi każą. Wygląda też na to, że niektóre moje pomysły i twórcy, z którymi mam relacje, są wykorzystywani w innych projektach, które mają większe zasoby.”

Celeste i sukces debiutanckiego albumu

Jej debiutancki album „Not Your Muse” przyniósł Celeste ogromny sukces, czyniąc ją pierwszą brytyjską artystką od pięciu lat, której debiut osiągnął numer jeden na UK Albums Chart. Teraz wokalistka stara się utrzymać swoją artystyczną niezależność przy pracy nad nowym albumem, pomimo konfliktów z wytwórnią.